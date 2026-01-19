Профилната снимка на първата дама Десислава Радева предизвика вълна от реакции

Ч асове преди президентът Румен Радев да направи своето обръщение към нацията, съпругата му Десислава смени профилната си снимка във фейсбук, пише 24 часа .

На кадъра тя позира с поглед, гледащ замечтано напред, към бъдещето. Облечена е в бледолилава риза, а на врата си има перли.

До момента снимката е харесана близо 1000 пъти, а повечето от коментарите бяха изказване на възхищение от първата дама.

Много от коментарите обаче бяха и за очакваното изказване на президента и му пожелаваха успех с бъдещ политически проект. А някои направиха и аналогия с визията и стила на предизборните снимки на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.