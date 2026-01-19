Петкова пред Еврогрупата: Пуснахме над 4,3 млрд. евро в обращение

България

19 януари 2026, 18:54
М инистърът на финансите Теменужка Петкова представи България за първи път в качеството ѝ на пълноправен член на Еврогрупата по време на редовното ѝ заседание, което се проведе днес в Брюксел.

В изказването си министър Петкова информира своите колеги за процеса по въвеждане на еврото в България. От 1 януари страната ни се присъедини към еврозоната и въведе еврото като своя официална валута – ключов етап в европейската интеграция на България.

„Изразявам още веднъж искрената си благодарност за подкрепата, доверието и тясното сътрудничество с колегите от Европейската комисия и Европейската централна банка през целия процес“, заяви министър Петкова.

Тя увери колегите си от Еврогрупата, че преходът към еврото протича успешно. Всички основни системи функционират нормално – паричното обращение е осигурено, плащанията се извършват без прекъсване, платежните системи работят стабилно, а администрацията, бизнесът и гражданите се адаптират без съществени затруднения.

Министър Петкова подчерта, че националната информационна кампания, проведена от държавните институции в партньорство с неправителствения сектор, с разнообразните си инструменти, сред които проведените близо 2000 информационни събития и срещи в различен мащаб и за различни целеви групи на територията на цялата страна, са повишили нивото на информираност за процеса на 80 %, а обществената подкрепа за еврото вече трайно надвишава процента на противниците.  

Сред приоритетите на държавните институции в момента министър Петкова открои защитата на потребителите. Двойното обозначаване на цените е в сила от август 2025 г. и ще продължи до август 2026 г., а периодът на двойно обращение на лева и еврото е до края на януари. Нарушенията на Закона за въвеждане на еврото, включително забраната за неоснователно увеличаване на цените, се санкционират от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите – основните контролни органи в тази област, подчерта българският финансов министър и допълни, че проверките се извършват основно по сигнали на граждани и те са с приоритет. 

Теменужка Петкова докладва, че  към момента в обращение са пуснати над 4,3 млрд. евро, като близо 60% от паричната наличност левове вече е изтеглена. „Макар всяка голяма промяна да изисква известно време за адаптация, сме уверени, че еврото бързо ще стане естествена част от ежедневието на гражданите и ще допринесе за по-голяма икономическа стабилност за България и за еврозоната като цяло“, каза в заключение министър Петкова.

В рамките на заседанието министрите на финансите обмениха мнения относно приоритетите на политиката за еврозоната въз основа на проекта, представен от Европейската комисия. Обсъдени бяха и кандидатурите за поста заместник-председател на Европейската централна банка.

