Любопитно

Когато любовта боли: Защо привличането към „лоши момчета“ не е случайно

Ето седем причини, свързани с травмата и привързаността, поради които привличането към „лошото момче“ може да се усеща толкова силно

19 януари 2026, 16:32
Когато любовта боли: Защо привличането към „лоши момчета“ не е случайно
Източник: iStock/Getty Images

П оп културата обича този троп: доброто момиче и емоционално недостъпното лошо момче. Кожено яке. Китара. Репертоар от тъжни песни. Мрачни тишини. Точно толкова уязвимост, колкото да ви заплени, но никога достатъчно, за да се чувствате в безопасност.

Рядко се влюбваме в някого случайно. Привличането ни към хора, които не отговарят на съобщенията ни, не е просто въпрос на външен вид. Моделите ни на привличане се оформят от стила ни на привързаност, от ранните ни релационни преживявания и от механизмите за оцеляване, които сме изградили, за да се справим със средата си. Важна роля играят и реакциите на нервната ни система. В повечето случаи връзките, към които гравитираме, произтичат от познатото.

Ето седем причини, свързани с травмата и привързаността, поради които привличането към „лошото момче“ може да се усеща толкова силно.

1. Познатото се усеща като химия

Ако сте израснали с хора, които са били емоционално недостъпни, непоследователни или непредсказуеми, нервната ви система се е научила да свързва любовта с копнеж, напрежение или чакане.

Тази „искра“ може да не е химия, а познатост. Проблемът е, че онова, което ни изглежда познато, невинаги е полезно за нас. Може да гравитираме към сходни дисфункционални модели в несъзнателен опит да ги овладеем, да ги преживеем по различен начин този път или просто защото познатото ни плаши по-малко от неизвестното.

2. Бъркате интензивността с интимността

Лошите момчета често носят със себе си емоционални върхове и спадове – страст, отдръпване, събиране отново. Това емоционално влакче на ужасите създава интензивност, която може да се възприеме като дълбочина.

Но интензивността не е интимност.

Сигурните взаимоотношения обикновено са по-регулирани. Те не активират стресовата реакция по същия начин. За хора с травматично минало стабилността първоначално може да изглежда скучна или дори подозрителна.

Източник: iStock/Getty Images

3. Научили сте, че любовта се заслужава

За хората, израснали в семейства, в които любовта е била сдържана или обвързана с условия, тя често е изисквала „представяне“ – да бъдеш добър, удобен, впечатляващ или лесен за отглеждане. Като възрастни те могат да се окажат привлечени от партньори, които несъзнателно очакват същото.

Ако сте се научили да бъдете по-чувствителни към емоциите на другите, отколкото към собствените си, потискането на вашите желания, чувства и нужди може да изглежда автоматично и естествено. И ако вашите болногледачи са разчитали на вас да регулирате емоциите им, да се грижите за тях или да бъдете послушни, за да се избегне нестабилността, е възможно несъзнателно да избирате партньори, които изискват същото внимателно „ходене по яйчени черупки“.

Но това не е романтика. Това е погрешен опит да се излекуват стари рани чрез повторението им.

4. Емоционалната дистанция се усеща по-безопасна от истинската близост

Парадоксално, емоционално недостъпните партньори понякога се усещат по-сигурни от онези, които са емоционално присъстващи.

Причината е проста – истинската интимност носи риск.

Ако още рано сте научили, че близостта води до разочарование, отхвърляне или болка, нервната ви система може да предпочита дистанцията. Истинската връзка неизбежно включва възможността да бъдете неразбрани или разочаровани, но именно сигурната привързаност позволява устойчивост и възстановяване. Желанието към някой, който не може да се прояви напълно, може да служи като защита от нараняване.

5. Пресъздавате стара история, но се надявате на нов край

Колкото и да се опитваме да ги избегнем, раните от привързаността не изчезват сами.

Изборът на емоционално недостъпни партньори може да бъде несъзнателен опит за пренаписване на миналото:

  • Този път аз ще съм достатъчна.
  • Този път той ще остане.

Но повторението без осъзнаване не води до изцеление. Едни и същи модели ще се възпроизвеждат, докато не бъдат разпознати.

6. Културата романтизира емоционалната недостъпност

Мейнстрийм медиите често представят откъснатостта като дълбочина, мълчанието като мистерия, а избягването – като нещо секси.

Токсичните наративи внушават, че жените искат емоционална нестабилност, а мъжете – покорни партньорки. Нито едното, нито другото е вярно.

Много жени са привлечени от стабилност, отговорност и емоционална зрялост. Много мъже търсят независими, самоуверени и самодостатъчни партньорки. Тези стереотипи се запазват, защото са драматични, а не защото отразяват реалността.

Социалните мрежи и съвременната култура на запознанства допълнително засилват емоционалната недостъпност. „Гостингът“, „хлебните трохи“ и необвързващите връзки често се нормализират или дори се представят като форма на овластяване. Способността да изчезнеш без обяснение се възприема като увереност, докато емоционалната яснота се тълкува като нужда. В този контекст непоследователността става очаквана, откъснатостта – желателна, а много хора се научават да търпят неяснотата, вместо да търсят реципрочност.

6 типа мъже и техните характеристики
6 снимки
мъже
мъже
мъже
мъже

7. Подценявате как всъщност се усеща сигурната любов

Сигурните партньори не предизвикват резки адреналинови пикове и рядко са централни герои във филми и романи – поне в началото.

Те общуват ясно. Поемат отговорност. Разрешават конфликти. Подкрепят се взаимно. Това може да не се усеща драматично или вълнуващо. За хора, израснали в емоционална непредсказуемост, този тип стабилност може да изглежда непозната или дори заплашителна.

Изборите ни отразяват историите, които сме чували, и онова, което нервната ни система се е научила да очаква. Добрата новина е, че тези наративи могат да бъдат разучени, а очакванията – променени.

„Разбира се, че ще те нараня. Разбира се, че ти ще ме нараниш. Разбира се, че ще се нараним един друг. Но това е самото условие за съществуване. Да станеш пролет означава да приемеш риска от зимата. Да станеш присъствие означава да приемеш риска от отсъствие.“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери

Източник: www.psychologytoday.com    
Лоши момчета Емоционална недостъпност Привързаност Травма Връзки Познатост Интимност Романтизация Повтарящи се модели Сигурна връзка
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към

Заплахите на Тръмп за Гренландия тласкат Европа към "развод" с Америка

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

Специалният пратеник на Тръмп е отстранен от състезание с шейни в Гренландия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Това е най-продаваният EV в Китай, струва 8500 евро

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
