Председателят на ЕП проговори на български: Честито и добре дошли

„Честито, добре дошли!“, заяви на български език председателят на Европейския парламент Роберта Мецола по повод приемането на България в еврозоната, предаде БГНЕС.

Евролидерите: Добре дошла, България!

„Приемането на еврото от България е повод за гордост както за страната, така и за Европейския съюз. То вече улеснява ежедневието и открива нови възможности за хората и бизнеса. Този парламент топло приветства България в семейството на еврозоната“, каза Мецола пред евродепутатите.

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Мецола говори при откриването на пленарното заседание днес, като в речта ѝ имаше поздравления за приемането на България в еврозоната.