Свят

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

19 януари 2026, 13:08
Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника
Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци
Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око
Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?

Стармър в челен сблъсък с Тръмп заради Гренландия, пред прага на глобална търговска война ли сме?
Обявяват времето на

Обявяват времето на "Часовника на Страшния съд" за 2026 г.
15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света

15 години след Фукушима: Япония подготвя рестарт на най-голямата атомна централа в света
Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир

Тръмп с писмо до премиера на Норвегия: Вече не се чувствам длъжен да мисля единствено за мир
Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

Апокалипсис в Русия: Екстремен снеговалеж поглъща цели градове в Камчатка

З емеделските производители от Гърция започнаха да се изтеглят от блокадите по границата с България. Това заявиха наши превозвачи, предаде БНР.

Пунктовете бяха затворени около денонощие заради блокада на гръцки фермери

Десетки фермери заедно с тракторите вече са напуснали блокадите на двата гранични прехода "Кулата-Промахон" и "Илинден-Ексохи", след като полицията в Гърция взе радикални мерки и наложи сериозни санкции на протестиращите.

По непотвърдена официално информация има и арестувани.

Гръцките фермери блокираха границата с България

Пети ден блокада на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем.

В края на миналата седмица български превозвачи и  фермери от Югозападна България заявиха готовност да блокират района на Кулата  като ответна мярка на фермерските блокади от гръцка страна, продължили близо месец и половина, но това засега не се налага, заявиха организаторите.

Гръцки фермери ще блокират общата ни граница

Те обаче не изключват затваряне на пътища и граници в знак на несъгласие с подписаното между Европейския съюз и Меркосур споразумение, което по думите им ще има пагубно влияние върху българското земеделие. 

Източник: БНР    
Гърция фермери протест блокади
Последвайте ни
След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Любов без сантиметри: Звездни двойки с голяма разлика в ръста

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

Крие ли рискове новата система за изплащане на допълнителна пенсия

pariteni.bg
10 ползи от пътуването с котката ви

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървава нощ в Банско: Чужденка намушка мъж в хотелска стая

Кървава нощ в Банско: Чужденка намушка мъж в хотелска стая

България Преди 14 минути

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 57 минути

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс

България Преди 1 час

Според експерти скенерите не са добро решение

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

България Преди 1 час

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 1 час

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 1 час

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Свят Преди 2 часа

Роджър Алерс беше на 76 години

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

Дръзки обири и опожарени коли: Как нападателите на инкасо автомобили озадачават полицията

България Преди 2 часа

Инцидентът е част от серия нападения над инкасо автомобили в страната през последните години, включително въоръжени грабежи в София и Благоевград

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

България Преди 2 часа

Сингълът събира в едно балканска емоция, лична история и хоро, създадено специално за видеото

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Емоции, смях и размисъл: Най-горещите театрални премиери през 2026 година

Любопитно Преди 2 часа

От емблематични постановки по Вазов до абсурдни комедии и антиутопии – ето какво ни очаква през първите месеци на годината

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Linsho: Не взимайте пример от мен, защото…

Любопитно Преди 2 часа

Сезон 3 започва с Linsho, провокации и нова доза откровеност

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Свят Преди 2 часа

Това не включва полуавтономния Кюрдистански регион

,

Хиляди протестираха срещу плана на Тръмп в Дания и Гренландия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Демонстрации се проведоха в датски градове, включително столицата Копенхаген, както и в столицата на Гренландия Нуук

Откриха близо 700 кг марихуана в товарен влак, пътуващ от Турция

Откриха близо 700 кг марихуана в товарен влак, пътуващ от Турция

България Преди 2 часа

Наркотичното вещество е открито при специализирана операция на ГДБОП

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Носталгична тенденция за 2016 г. заля социалните мрежи

Любопитно Преди 3 часа

TikTok съобщи, че през първата седмица на годината търсенията за „2016“ са скочили с 452 процента в платформата

<p>Bitchat: Приложението, което плаши диктаторите</p>

Защо всички говорят за Bitchat? Новата офлайн мрежа на съоснователя на Twitter, което плаши диктаторите

Любопитно Преди 3 часа

Bitchat свързва смартфони наблизо директно чрез Bluetooth mesh мрежа, което създава локална мрежа от свързани устройства

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Златно отличие в круизна надпревара: Ася Косаджиева готви в морето

Edna.bg

Обявиха програмата на 1/4-финалите за SESAME Купа на България

Gong.bg

ЦСКА на крачка от най-голямата си перла в зимната селекция

Gong.bg

Кои са българските думи на 2025 година

Nova.bg

НАП: 291% скок на цените във фризьорски салон в Бургас, санкциите вече надхвърлят 125 хил. евро

Nova.bg