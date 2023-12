Корабоплавателни компании преустановяват маршрутите си в Червено море

К орабоплавателни компании обявиха, че преустановяват маршрутите си в Червено море.

Германската компания Hapag-Lloyd обяви, че нейни контейнеровози няма да преминават през региона поне до 18 декември, след като йеменските бунтовници хути нападнаха един от корабите му.

