Френски кораб свали два дрона над Червено море

Ф регатата "Languedoc" на френските военноморски сили е унищожила два безпилотни летателни апарата над Червено море, съобщи АФП, цитирайки Генералния щаб на въоръжените сили. Безпилотните летателни апарати са летели към кораба от територията на Йемен. Не са предоставени други подробности.

Миналата седмица САЩ също съобщиха за отблъскване на атаки на безпилотни летателни апарати в Червено море. Твърди се, че три търговски кораба са били атакувани от хутите с помощта на ракети и безпилотни самолети. Разрушителят USS Carney се е отзовал на сигнали за бедствие и е свалил три дрона.

The US Navy just released a large amount of new footage showing the USS Carney downing Houthi drones and cruise missiles in the Red Sea.



Seen here, multiple SM-2 launches from both fore and aft VLS cells, and a successful nighttime intercept. pic.twitter.com/ysZcYP1C2z