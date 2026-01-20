365 дни управление: Как 47-ият президент прекрои САЩ с укази, мита и депортации

Д оналд Тръмп се завърна в Овалния кабинет преди една година като 47-ия президент на Съединените щати, след като отново води кампания със слогана си "Да направим Америка отново велика" и продължи оттам, откъдето спря по време на първия си мандат.

През изминалите 365 дни администрацията на Тръмп приложи значителни икономически, дипломатически и социални промени, които прекроиха както САЩ, така и глобалния пейзаж, пише Al Jazeera .

Подписани 228 указа

В първия си ден след завръщането в Белия дом на 20 януари 2025 г. Тръмп подписа 26 президентски указа, поставяйки нов рекорд за най-много укази, подписани от президент в първия ден на мандата му.

Президентските укази са директиви, издавани от президента на САЩ. Те по принцип се отнасят до управлението на федералното правителство и не могат да отменят федерални закони. Критиците твърдят, че Тръмп често надхвърля тези граници, което води до съдебни оспорвания на много от указите му.

Бързият темп на заповеди на Тръмп продължи през цялата първа година от втория му мандат, като президентът подписа общо 228 указа, повече от 220-те, подписани през целия му първи четиригодишен мандат между 2017 и 2021 г.

Депортирани най-малко 605 000 души

Според Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) втората администрация на Тръмп е депортирала най-малко 605 000 души в рамките на операции по прилагане на имиграционното законодателство към 10 декември, докато още 1,9 милиона са се "самодепортирали доброволно".

През последната година около 1,6 милиона души, живеещи в САЩ, са загубили законния си имиграционен статут, включително засегнатите от прекратяването на временната защитена закрила и различни студентски и висококвалифицирани визови програми.

Освен това, по нареждане на Тръмп, най-малко 66 886 души са били задържани от Имиграционната и митническа служба (ICE), като средно 821 души са арестувани всеки ден в страната.

В сряда Тръмп също така забрани на граждани от 75 държави да получават имиграционни визи.

Мита за всички

Една от любимите думи на Тръмп през 2025 г. беше "мита", които той наложи както на съюзници и съседи, така и на противници, разклащайки световната търговия и повишавайки напрежението в международните отношения.

Средно всички търговски партньори на САЩ бяха ударени с 10-процентни мита, а Индия понесе най-тежкия удар с налози от 50 процента.

Според ежедневни данни на Министерството на финансите на САЩ наложените от Вашингтон мита са донесли 287 млрд. долара през 2025 г. под формата на митнически сборове, данъци и такси. В същото време Бюджетната лаборатория на Йейлския университет изчислява, че митата са стрували на всяко американско домакинство средно по 1500 долара годишно под формата на по-високи цени.

"Рязане с моторен трион" на федералните работни места

Министерството на правителствената ефективност (DOGE), ръководено от най-богатия човек в света Илон Мъск, беше създадено от Тръмп с президентски указ. Обявената му цел бе да намали разходите във федералното правителство, най-големия работодател в САЩ.

Само за 10 месеца DOGE премахна най-малко 317 000 федерални работни места, закри всички офиси за многообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI), драстично съкрати Министерството на образованието и оряза проекти, финансирани от Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID), докато тя не прекрати дейност и не бе погълната от Държавния департамент.

Международна дипломация

За втори път в президентството си Тръмп избра Саудитска Арабия за дестинация на първото си официално държавно посещение, след кратки спирки в Италия и Ватикана за погребението на папа Франциск.

Досега Тръмп е посетил 13 държави през втория си мандат, като често съчетава бизнес сделки с международната дипломация.

По време на първия си мандат Тръмп посети 25 страни, но пътуванията му бяха ограничени в по-късната му фаза заради пандемията от COVID-19.

Бомбардирани седем държави

В началото на втория си мандат Тръмп обеща да възстанови мира, като сложи край на глобалните конфликти. Оттогава администрацията му е атакувала най-малко седем държави, като Венецуела е последната.

Според данни на монитора Armed Conflict Location and Event Data САЩ и техните съюзници са извършили най-малко 658 въздушни и дрон атаки в периода от 20 януари 2025 г. до 5 януари 2026 г.

Тръмп твърди, че е спрял най-малко осем войни, откакто встъпи в длъжност през януари, но няколко от конфликтите, които обяви за решени, продължават да тлеят.

Климат и околна среда

С мотото "сондирай, бейби, сондирай" Тръмп отвори повече от 2,5 милиона квадратни километра океанска площ за офшорен добив, което сигнализира край на федералните екологични защити. Той отмени най-малко 30 климатични политики от времето на Байдън чрез президентски указ, включително излизането на САЩ от Парижкото споразумение.