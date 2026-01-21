Свят

Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

Обединеното кралство е внесло петролни продукти за 4 млрд. паунда, като самолетно гориво, произведени в индийски и турски рафинерии, работещи с руски суров петрол, показва анализ

21 януари 2026, 07:55
Източник: Thinkstock/Getty Images

В ратичка в санкциите, която позволява на британски самолети да зареждат с керосин, произведен с руски петрол, трябва да бъде затворена без забавяне, предупреди високопоставен депутат, Politico.

Лиъм Бърн, депутат от Лейбъристката партия и председател на Комисията по бизнес и търговия в Камарата на общините, заяви, че всеки месец, в който Великобритания не прилага обещаната забрана, "крие риск десетки милиони паунди да продължат да се вливат във военните усилия на Русия" срещу Украйна.

Великобритания забрани директния внос на руски петрол през декември 2022 г., десет месеца след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Оттогава страната постепенно разширява санкционния си режим срещу Владимир Путин и неговото обкръжение. През април 2025 г. премиерът Киър Стармър предупреди, че Великобритания ще "удари твърдо" по "енергийните приходи, които все още пълнят военната каса на Путин".

Великобритания наложи санкции на танкери от руския "сенчест флот"

Но според ново изследване, в периода между влизането в сила на забраната за директен внос през 2022 г. и края на 2025 г. Великобритания въпреки това е внесла самолетно гориво и други петролни продукти за 4 млрд. паунда, произведени в рафинерии в Индия и Турция, които работят частично с руски суров петрол.

Анализът на Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA) изчислява, че продукти на стойност около 1,6 млрд. паунда от тези доставки са били произведени с руски петрол.

Индия остава вторият по големина международен купувач на руски суров петрол след Китай, а Турция също е сред основните вносители. Двете държави преработват голяма част от петрола в свои рафинерии, произвеждайки продукти като авиационно гориво, които след това се продават на други страни. Тази т.нар. "рафинерийна вратичка" е една от основните слабости в усилията на Запада да намали приходите на Русия от изкопаеми горива, посочва CREA.

С навлизането на войната на Путин срещу Украйна в петата ѝ година министрите през октомври обещаха да затворят тази вратичка, като обявиха забрана за петролни продукти, произведени с руски суров петрол в трети държави. В отговор на новите констатации на CREA правителствен говорител заяви, че "очаква" забраната да бъде въведена тази пролет.

Но тъй като подобна забрана в Европейския съюз влиза в сила днес, британското правителство "протака", каза Айзък Леви, анализатор в CREA.

Великобритания: Печалбите на Путин продължават да разпалват огньовете на войната

"Около една от всеки шест доставки на авиационно гориво, влизащи във Великобритания, идва от рафинерии, работещи с руски суров петрол, а ние го купуваме с нищожна отстъпка от два процента", каза Леви. "Великобритания няма нужда от това гориво, но то помага да се финансира военната машина на Путин.

Ако министрите не действат, те на практика позволяват един от всеки шест полета да продължи да лети с молекули руски петрол."

Източник: istock

Правителствен говорител не даде обяснение за забавянето при въвеждането на забраната, но заяви, че правителството следи ефекта от санкционните си мерки "с участието на индустрията". Държавен служител потвърди, че ще е необходимо законодателство, преди мярката да влезе в сила.

Говорител на Fuels Industry UK, която представлява доставчиците на горива, също подчерта необходимостта от законови промени и добави, че компаниите водят "разговори" с правителството "как най-добре да се разширят мерките за спиране на вноса на продукти с руски произход, рафинирани в трети страни".

"За да направи Великобритания тази промяна, трябва да има увереност, че съществуват адекватни механизми за доказване на произхода на горивата, както и евентуално промяна на договори, които вече са в сила", добавиха от организацията.

Какво постига забраната на САЩ за внос на руски петрол

Airlines UK, браншова група, представляваща авиационния сектор на страната, един от най-големите в света, отказа коментар.

Бърн обаче заяви, че правителството трябва да приложи забраната възможно най-бързо.

Източник: istock

"Правителството е право да се насочи към затваряне на тази вратичка, но скоростта вече е критична", каза той.

"Всеки месец забавяне крие риск десетки милиони паунди да продължат да се вливат във военните усилия на Русия. Обявленията трябва бързо да се превърнат в действия."

Леви от CREA заяви, че Великобритания изостава спрямо ЕС.

„Политико“: България спира след млрд. евро за Русия

"Всеки месец, в който Великобритания отлага забраната за петролни продукти, произведени от руски суров петрол, тя на практика изписва чек на Кремъл за около 44 млн. паунда", каза той. "Това са 44 млн. паунда на месец, които влизат в руската военна каса, от британски внос, докато министрите твърдят, че правят всичко възможно, за да подкрепят Украйна."

Правителствен говорител заяви: "Прекратихме целия внос на руски изкопаеми горива след незаконното нахлуване на Путин в Украйна и ударихме в сърцето финансирането на войната му, като засилихме санкциите, за да обхванат руски петролни продукти, рафинирани в трети държави. Редовно следим въздействието на тези мерки с участието на индустрията и очакваме забраната да влезе в сила през пролетта на 2026 г."

Източник: Politico    
Санкции срещу Русия Вратичка в санкциите Руски петрол Самолетно гориво Великобритания Войната в Украйна Финансиране на войната Индия и Турция Забавяне на забраната CREA анализ
