Великобритания "пише чекове на Кремъл" заради вратичка за руския петрол

В ратичка в санкциите, която позволява на британски самолети да зареждат с керосин, произведен с руски петрол, трябва да бъде затворена без забавяне, предупреди високопоставен депутат, Politico .

Лиъм Бърн, депутат от Лейбъристката партия и председател на Комисията по бизнес и търговия в Камарата на общините, заяви, че всеки месец, в който Великобритания не прилага обещаната забрана, "крие риск десетки милиони паунди да продължат да се вливат във военните усилия на Русия" срещу Украйна.

Великобритания забрани директния внос на руски петрол през декември 2022 г., десет месеца след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Оттогава страната постепенно разширява санкционния си режим срещу Владимир Путин и неговото обкръжение. През април 2025 г. премиерът Киър Стармър предупреди, че Великобритания ще "удари твърдо" по "енергийните приходи, които все още пълнят военната каса на Путин".

Но според ново изследване, в периода между влизането в сила на забраната за директен внос през 2022 г. и края на 2025 г. Великобритания въпреки това е внесла самолетно гориво и други петролни продукти за 4 млрд. паунда, произведени в рафинерии в Индия и Турция, които работят частично с руски суров петрол.

Анализът на Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA) изчислява, че продукти на стойност около 1,6 млрд. паунда от тези доставки са били произведени с руски петрол.

UK imports £4bn of jet fuel refined from Russian crude, exposing sanctions loophole

Индия остава вторият по големина международен купувач на руски суров петрол след Китай, а Турция също е сред основните вносители. Двете държави преработват голяма част от петрола в свои рафинерии, произвеждайки продукти като авиационно гориво, които след това се продават на други страни. Тази т.нар. "рафинерийна вратичка" е една от основните слабости в усилията на Запада да намали приходите на Русия от изкопаеми горива, посочва CREA.

С навлизането на войната на Путин срещу Украйна в петата ѝ година министрите през октомври обещаха да затворят тази вратичка, като обявиха забрана за петролни продукти, произведени с руски суров петрол в трети държави. В отговор на новите констатации на CREA правителствен говорител заяви, че "очаква" забраната да бъде въведена тази пролет.

Но тъй като подобна забрана в Европейския съюз влиза в сила днес, британското правителство "протака", каза Айзък Леви, анализатор в CREA.

"Около една от всеки шест доставки на авиационно гориво, влизащи във Великобритания, идва от рафинерии, работещи с руски суров петрол, а ние го купуваме с нищожна отстъпка от два процента", каза Леви. "Великобритания няма нужда от това гориво, но то помага да се финансира военната машина на Путин.

Ако министрите не действат, те на практика позволяват един от всеки шест полета да продължи да лети с молекули руски петрол."

Правителствен говорител не даде обяснение за забавянето при въвеждането на забраната, но заяви, че правителството следи ефекта от санкционните си мерки "с участието на индустрията". Държавен служител потвърди, че ще е необходимо законодателство, преди мярката да влезе в сила.

Говорител на Fuels Industry UK, която представлява доставчиците на горива, също подчерта необходимостта от законови промени и добави, че компаниите водят "разговори" с правителството "как най-добре да се разширят мерките за спиране на вноса на продукти с руски произход, рафинирани в трети страни".

"За да направи Великобритания тази промяна, трябва да има увереност, че съществуват адекватни механизми за доказване на произхода на горивата, както и евентуално промяна на договори, които вече са в сила", добавиха от организацията.

Airlines UK, браншова група, представляваща авиационния сектор на страната, един от най-големите в света, отказа коментар.

Бърн обаче заяви, че правителството трябва да приложи забраната възможно най-бързо.

"Правителството е право да се насочи към затваряне на тази вратичка, но скоростта вече е критична", каза той.

"Всеки месец забавяне крие риск десетки милиони паунди да продължат да се вливат във военните усилия на Русия. Обявленията трябва бързо да се превърнат в действия."

Леви от CREA заяви, че Великобритания изостава спрямо ЕС.

"Всеки месец, в който Великобритания отлага забраната за петролни продукти, произведени от руски суров петрол, тя на практика изписва чек на Кремъл за около 44 млн. паунда", каза той. "Това са 44 млн. паунда на месец, които влизат в руската военна каса, от британски внос, докато министрите твърдят, че правят всичко възможно, за да подкрепят Украйна."

Правителствен говорител заяви: "Прекратихме целия внос на руски изкопаеми горива след незаконното нахлуване на Путин в Украйна и ударихме в сърцето финансирането на войната му, като засилихме санкциите, за да обхванат руски петролни продукти, рафинирани в трети държави. Редовно следим въздействието на тези мерки с участието на индустрията и очакваме забраната да влезе в сила през пролетта на 2026 г."