България

Фатален инцидент: Ловец застреля по погрешка гъбар край село Горно Дряново

По първоначална информация от полицията в Благоевград ловецът е от местната дружинка и е объркал жертвата с диво животно

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 17:53
Фатален инцидент: Ловец застреля по погрешка гъбар край село Горно Дряново
Източник: iStock/Getty Images

Т рагичен инцидент с фатален край се е разиграл в гората над село Горно Дряново, намиращо се в община Гърмен. По време на лов мъж е бил прострелян по погрешка и е издъхнал на място от нанесените му наранявания, пише БНТ.

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По неофициална информация прострелялият го ловец е член на местната ловна дружинка. Пред пристигналите органи на реда той е обяснил, че е произвел изстрел, тъй като по невнимание е объркал събирача на гъби с диво животно.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че по случая вече е образувано следствено дело. Всички обстоятелства и детайли около инцидента се изясняват от разследващите екипи.

Редактор: Стела Христова
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