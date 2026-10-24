Фатален инцидент: Ловец застреля по погрешка гъбар край село Горно Дряново

Т рагичен инцидент с фатален край се е разиграл в гората над село Горно Дряново, намиращо се в община Гърмен. По време на лов мъж е бил прострелян по погрешка и е издъхнал на място от нанесените му наранявания, пише БНТ.

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

По неофициална информация прострелялият го ловец е член на местната ловна дружинка. Пред пристигналите органи на реда той е обяснил, че е произвел изстрел, тъй като по невнимание е объркал събирача на гъби с диво животно.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че по случая вече е образувано следствено дело. Всички обстоятелства и детайли около инцидента се изясняват от разследващите екипи.