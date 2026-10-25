България

Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг

Полиция и пожарна са на мястото, предстои преценка за безопасността на помещението и евентуално преместване на секцията

Стела Христова Стела Христова

25 октомври 2026, 17:44
Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг
Източник: БТА

Ч аст от таван се срути в изборната секция в село Жълт бряг, община Твърдица. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия - Сливен Петър Тодоров.

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Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната, като за инцидента е уведомен и кметът на населеното място. Предстои да бъде извършена преценка на състоянието и безопасността на помещението, след което ще бъде взето решение дали изборният процес може да продължи на същия адрес или ще се наложи преместването на секцията в друга подходяща сграда.

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„Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес“, посочват от РИК - Сливен.

Редактор: Стела Христова
Източник: Велина Василева, кореспондент на БТА в Сливен    
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