Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг

Ч аст от таван се срути в изборната секция в село Жълт бряг, община Твърдица. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия - Сливен Петър Тодоров.

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Към мястото незабавно са насочени полицейски патрулни екипи и екип на пожарната, като за инцидента е уведомен и кметът на населеното място. Предстои да бъде извършена преценка на състоянието и безопасността на помещението, след което ще бъде взето решение дали изборният процес може да продължи на същия адрес или ще се наложи преместването на секцията в друга подходяща сграда.

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„Приоритет е гарантирането на безопасността на членовете на СИК и на избирателите, без да се допуска неоправдано възпрепятстване на изборния процес“, посочват от РИК - Сливен.