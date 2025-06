Мъж се вряза в група хора в град в Германия, петима са в болница

М ъж се вряза с автомобил в група хора в южния германски град Пасау, при което няколко души бяха ранени, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Според говорител на полицията петима души, сред които 38-годишната съпруга на мъжа и 5-годишната им дъщеря, са в болница.

BREAKING:



A man has driven a car into a crowd of people in Passau, Germany.



The police are investigating whether it was an intentional attack 🇩🇪 pic.twitter.com/1Rj9UVf7WE