Инцидент на сцената: Селин Дион падна по време на концерт в Париж (ВИДЕО)

С елин Дион претърпя страховито падане по време на шоуто от резиденцията си в Plenitude Arena в Париж в сряда.

Според видеоклип, споделен в Instagram от Гари Франк, изпълнителката на хита „Power of Love“ е изпълнявала песента си от 1998 г. „Dans un autre monde“, когато се е стигнало до инцидента, пише Page Six.

В един момент Дион е подскочила няколко пъти на един крак, след което се е подхлъзнала и е паднала на пода.

Петкратната носителка на награда „Грами“ обаче бързо се изправила на крака и показала палец нагоре към публиката, продължавайки да пее.

Франк споделя пред Storyful, че е бил „изключително изненадан и притеснен, когато я е видял да пада“, но в същото време е бил „впечатлен от начина, по който се е изправила и е продължила да танцува, сякаш нищо не се е случило“.

Въпреки инцидента, по думите му вечерта е била „наистина невероятна“.

58-годишната Дион направи емоционално завръщане на сцената миналия месец със старта на резиденцията си в Париж, на фона на продължаващата си битка със синдрома на скования човек.

Celine Dion takes scary tumble onstage during Paris residency — and doesn’t miss a single beat https://t.co/59w4HDqiyV https://t.co/PfCTfj3b8T — New York Post (@nypost) October 8, 2026

„Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота си“, каза тя пред разпродадената зала.

„Най-накрая отново сме заедно. Страхотно е. Дадох обещание – обещах да се върна и отново да бъда на сцената“, добави изпълнителката на „My Heart Will Go On“.

След това Дион благодари на своите почитатели за тяхната подкрепа и търпение, преди да направи трогателен поклон с емблематичния си хит от 1996 г. „Because You Loved Me“.

През март поп звездата обяви, че се завръща за 10 незабравими концерта във френската столица.

Дион разкри за първи път диагнозата си за синдрома на скования човек през 2022 г., когато бе принудена да отмени поредица от участия.

Заболяването представлява рядко автоимунно неврологично разстройство, което най-често причинява мускулна скованост и болезнени спазми, които се появяват периодично и могат да се влошат с течение на времето, сочат данните на медицинския център „Джонс Хопкинс“.