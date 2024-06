Кола от кортежа на президента на Мексико катастрофира, има загинал и ранени

К ола от кортежа на новоизбраната президентка на Мексико Клаудия Шейнбаум претърпя катастрофа днес, съобщи в изявление нейният екип, цитиран от Ройтерс. При катастрофата има един загинал и няколко ранени, но автомобилът на Шейнбаум не е пострадал.

Шейнбаум е спряла, за да помогне на ранените, които са били извозени с линейки в болница. Катастрофата е станала на кръстовище на излизане от град Монклова, щата Коауила. Шейнбаум е пътувала за Монтерей за среща с нейния ментор и настоящ президент Андрес Мануел Лопес Обрадор.

Convoy carrying Mexico’s next president involved in crash #CDNNews #Canadian #CanadianPolitics #CanPoli #CDNPoli [Video] A highway accident Friday involving an SUV carrying aides to Claudia Sheinbaum, who won Mexico's June 2 presidential elections, has… https://t.co/VpkQvsU5U6