Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

68-годишният Мичъл Гаф се призна за виновен за две брутални убийства от 80-те години, след като полицията в Еверет го подмами с фиктивна дегустация, за да се добере до ДНК профила му, съобщава CNN.

Сюзън Логотети и двама нейни колеги стоят пред жълта къща в Еверет, Вашингтон, облечени с тениски и рекламни листовки на компания за дъвки. Когато Мичъл Гаф отваря вратата по пижама, той с ентусиазъм приема да участва в „вкусов тест“, без да подозира, че току-що е попаднал в капан.

„Спомням си как изплю първото парче дъвка в купичката. Беше ми трудно да скрия вълнението си“, споделя детектив Логотети пред CNN. Слюнката върху тази дъвка дава на разследващите липсващото звено – ДНК доказателство, което свързва Гаф с неразкрити убийства от 1980 и 1984 г.

Студените досиета и пробивът на науката

68-годишният Мичъл Гаф, вече осъждан изнасилвач, призна на 16 април, че е убил Джуди Уивър и Сюзан Вези. Преди четири десетилетия тези случаи се считаха за несвързани, а разследванията бяха в задънена улица.

За да бъде постигнато възмездие, случаите „просто трябваше да изчакат науката да ги настигне“, казва Логотети. Модерните технологии позволяват на криминалистите да „правят повече с по-малко“. Чрез нов софтуер, наречен STRmix, те успяват да изолират ДНК на убиеца от сложни смеси, оставени по местопрестъпленията – дори когато върху тях има биологичен материал от жертвата и други хора.

Хронология на жестокостта

През юли 1980 г. Гаф напада 21-годишната Сюзан Вези, майка на две деца, в апартамента ѝ. Той я завързва, пребива, изнасилва и удушава. Четири години по-късно напада 42-годишната Джуди Уивър в спалнята ѝ, след което подпалва леглото ѝ в опит да заличи следите.

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения. Приятелят на Уивър умира през 1994 г. като основен заподозрян, без някога да изчисти името си. ДНК технологията обаче пренаписва историята:

2023 г.: Криминалистите откриват съвпадение между ДНК от случая „Уивър“ и профила на Гаф в националната база данни (CODIS).

Януари 2024 г.: Полицията организира „руската с дъвката“, за да потвърди съвпадението с пресен образец.

Март 2024 г.: ДНК от дъвката съвпада с уликите по телата и на двете жени.

Справедливост след половин век

Мичъл Гаф, определен от психиатри като „сексуален садист“, е прекарал по-голямата част от живота си на свобода, въпреки поредица от нападения и присъди за изнасилване.

Една от оцелелите му жертви от 1979 г., Джакалин О'Брайън, която успява да се спаси след кървава схватка в гаража си, присъства на делото миналия месец. „Не исках този кучи син да ме вижда да плача, но след почти 50 години трябваше да се изправя пред него“, споделя тя.

Детектив Логотети подчертава, че разкриването на истината лекува не само семействата на загиналите, но и цялата общност. Мичъл Гаф очаква своята окончателна присъда, която може да бъде доживотен затвор без право на замяна.