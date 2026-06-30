Великобритания с черен списък за пътувания: Кои 74 държави да избягваме

Б ританското външно министерство актуализира списъка си с държави и територии, за които има предупреждения за пътуване. Според публикация на The Independent, базирана на данните на Foreign, Commonwealth and Development Office, 74 дестинации в момента са отбелязани като рискови — заради конфликти, терористична заплаха, престъпност, политическа нестабилност, здравни рискове или правни особености.

Важно уточнение е, че това не означава автоматична забрана за цялата територия на всяка от тези държави. При част от тях британските власти съветват да не се пътува изобщо, докато при други предупреждението се отнася само за определени райони — най-често гранични зони, конфликтни области или региони с повишен риск от нападения и отвличания.

Макар препоръките да са насочени към британски граждани, подобни списъци често се използват като ориентир и от пътуващи от други държави, включително от България. Причината е, че те показват къде международните институции отчитат сериозен риск за сигурността. За българските граждани обаче водещи остават указанията на Министерството на външните работи на Република България и Ситуационния център към МВнР.

Къде рискът е най-висок

В най-тежката категория — държави, за които FCDO съветва да не се предприемат никакви пътувания — попадат 11 страни. Това са:

Афганистан, Беларус, Буркина Фасо, Хаити, Иран, Мали, Нигер, Русия, Южен Судан, Сирия и Йемен.

МВнР призова българите да не пътуват към Близкия изток

Причините са различни, но общият знаменател е висок риск за сигурността. В някои случаи става дума за военни действия и нестабилна политическа обстановка, в други — за опасност от арести, терористични атаки, отвличания или тежка престъпност. В подобни ситуации пътуването не е просто неудобство, а може да остави чужд гражданин в среда, в която консулската помощ е силно ограничена или трудно приложима.

Държави, в които опасността е по райони

По-голямата част от списъка включва страни, в които не се препоръчва пътуване до определени части, но не непременно до цялата територия. Такива са:

Алжир, Армения, Азербайджан, Бенин, Бурунди, Камерун, Централноафриканска република, Чад, Конго, Кот д’Ивоар, Демократична република Конго, Джибути, Египет, Еритрея, Етиопия, Грузия, Ирак, Индия, Индонезия, Израел, Йордания, Кения, Ливан, Либия, Мавритания, Молдова, Мозамбик, Мианмар, Нигерия, Пакистан, Палестина, Филипини, Саудитска Арабия, Сомалия, Судан, Того, Тунис, Турция, Украйна, Венецуела и Западна Сахара.

Светът на ръба на нови кризи: Най-горещите точки през 2026 година

Тук попадат и популярни туристически държави, при които рискът е концентриран в конкретни райони. Например за Турция предупреждението е свързано с района до границата със Сирия. При Египет се посочват Северен Синай и зоната до границата с Либия. При Индия става дума за райони до границата с Пакистан и Джаму и Кашмир, а при Кения — за границата със Сомалия и части от северното крайбрежие.

Това означава, че при подобни дестинации не е достатъчно да се гледа само името на държавата. Важно е да се провери конкретният маршрут — градове, гранични райони, вътрешни полети, сухопътни преходи и планирани екскурзии извън основните туристически зони.

Кога пътуването не е препоръчително, освен ако не е наложително

Отделна категория са държавите, за които британското външно министерство съветва да се избягват всички пътувания, освен ако не са съществени. В тази група попадат:

Куба, Северна Корея, Кувейт и Катар.

При Куба причината е свързана с влошаващи се проблеми в основната инфраструктура. За Северна Корея се посочва, че ситуацията със сигурността може да се промени бързо и без предварително предупреждение. За Кувейт и Катар предупрежденията са свързани със съобщения за ракетни атаки и препоръки към британските граждани да търсят укритие при необходимост.

Самото понятие „съществено пътуване“ не е строго дефинирано от FCDO. Британските власти посочват, че решението е лично и зависи от конкретните обстоятелства — например спешен семеен ангажимент, работа или друга неотложна причина.

МВнР с предупреждение за сигурността в Близкия изток

Още 18 държави с частични ограничения

Има и група държави, при които не се препоръчват всички, освен съществените пътувания, но само до отделни райони. Това са:

Ангола, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Камбоджа, Колумбия, Еквадор, Гана, Гватемала, Косово, Лаос, Малайзия, Мексико, Папуа Нова Гвинея, Перу, Руанда, Танзания и Тайланд.

В тази категория също има популярни туристически направления. При Мексико например предупрежденията обхващат части от няколко щата, включително райони в Баха Калифорния, Чиуауа, Синалоа, Тамаулипас, Сакатекас, Гуанахуато, Мичоакан, Халиско, Колима, Гереро и Чиапас. При Тайланд предупреждението е за части от юга, близо до границата с Малайзия, както и за зона до сухопътната граница с Камбоджа.

Защо това има значение и за туристическата застраховка

Една от важните последици при пътуване въпреки официално предупреждение е свързана със застраховката. The Independent посочва, че ако човек пътува против съветите на FCDO, туристическата му застраховка може да се окаже невалидна. Освен това в кризисна ситуация консулската подкрепа може да бъде ограничена.

Затова проверката на дестинацията не бива да започва и свършва с цената на самолетния билет или хотела. Особено при по-далечни пътувания е важно да се види каква е актуалната ситуация със сигурността, дали има райони с повишен риск, какви са изискванията за влизане, как работи здравната система и има ли действащи предупреждения от външните министерства.

За българските граждани най-прекият ориентир остава Министерството на външните работи на България. На сайта на МВнР има информация по държави, предупреждения за пътуване и съобщения на Ситуационния център. Проверката отнема минути, но може да спести сериозни проблеми — особено в момент, когато обстановката в някои региони се променя бързо.