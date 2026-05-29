Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Л екарствата, които вземате със себе си на път, могат да загубят ефективността си неусетно – само няколко часа на неподходящо място са достатъчни. И най-често проблемът не е в срока на годност, а в това къде ги оставяте, пише уебсайтът Health.

Има пет места, които хората често използват за съхранение на лекарства, когато пътуват, а не трябва. Ето кои са те:

В найлонов плик

Комбинирането на лекарства в големи количества в една опаковка при пътуване е рисковано. Може да не разпознаете цвета или формата на лекарствата си. Може също да се объркате и да вземете грешно лекарство или доза. Освен това, таблетките е по-вероятно да бъдат повредени или смачкани в найлонов плик.

Съхранявайте лекарствата в оригиналната им опаковка и блистер. Ако използвате органайзер за хапчета, опаковайте го празен и го напълнете отново на местоназначението си.

Хотелска баня

Много хора съхраняват лекарствата си в банята, но това е грешка. Лекарствата трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, а баните са склонни да имат много пара и влага.

Такава среда може да наруши ефектите на лекарствата, правейки ги по-малко ефективни. Дръжте ги в спалнята си в чекмедже или чанта. Хотелски сейф също е добър избор.

Под пряка слънчева светлина

Прегряването може да намали ефективността на лекарствата или дори да ги направи опасни за здравето. Инсулинът, антибиотиците, хормоналните лекарства, сиропите, капките и лекарствата в ампули са особено чувствителни към топлина.

За да се избегне разваляне на лекарствата, те трябва да се съхраняват на хладно място, далеч от прозорците на автомобила и слънцето. Не се препоръчва да оставяте лекарства в колата, особено през лятото, тъй като температурата вътре в колата може бързо да се повиши до много високи стойности.

За лекарства, които изискват ниски температури на съхранение, е препоръчително да се използва термочанта или специален контейнер за охлаждане.

Важно е също да съхранявате лекарството в оригиналната му опаковка и редовно да проверявате състоянието му. Ако таблетките са променили цвета си, сиропът е станал мътен или се е появила необичайна миризма, по-добре е да не използвате такова лекарство.

Кола

Температурата в автомобила често се променя драстично: през лятото може да се повиши до много високи стойности, а през зимата може да падне под нулата. Такива колебания влияят негативно на повечето лекарства.

Таблетните форми обикновено са по-стабилни, но производителите също така посочват условия за съхранение за тях, най-често в рамките на 15-25°C. Превишаването на тези условия, дори за кратко време, може да намали тяхната ефективност.

Ето защо е по-добре да не оставяте лекарствата в колата за дълго време. Допуска се само краткосрочно транспортиране, след което те трябва да бъдат прехвърлени при подходящи условия за съхранение.

Багаж

Не се препоръчва да опаковате лекарства в регистриран багаж, който се транспортира отделно от пътника, поради непредсказуемите условия там. По време на транспортиране температурата в багажното отделение на самолет или в багажното отделение на автобус може да се промени значително.

В допълнение към температурата, съществува риск от механични повреди. Багажът често се премества без внимателно боравене, може да бъде смачкан, хвърлян или подреждан. Това може да доведе до напукване на опаковките, счупване на бутилките и повреда на таблетки или капсули.

Друг проблем е липсата на достъп до лекарства по време на пътуване. Ако лекарството е необходимо спешно, е невъзможно да се вземе от регистрирания багаж преди пристигане. В случай на закъснение или загуба на багаж, човек може да остане без необходимите лекарства за дълго време, което понякога представлява риск за здравето.