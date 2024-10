Ким Чен-ун заплаши с ядрени оръжия, ако се посегне на суверенитета на КНДР

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун заяви, че страната му няма да се поколебае да прибегне до всички налични нападателни сили, включително ядрени оръжия, ако врагът се опита да използва сила, за да накърни нейния суверенитет, предаде днес севернокорейската агенция КЦТА.

Ким разкритикува южнокорейския президент Юн Сук-йол за това, че е заплашил да сложи край на севернокорейския режим по време на военния парад в Сеул във вторник, като заяви, че думите му показват коя страна разрушава регионалната сигурност и мира.

