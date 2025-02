КНДР с първа директна критика към администрацията на Тръмп

С еверна Корея отправи първата си директна критика към втория мандат на президента Доналд Тръмп, осъждайки държавния секретар Марко Рубио за това, че е нарекъл страната „държава-изгой“. Пхенян предупреди, че подобни изказвания не са в интерес на Съединените щати.

Изявлението на Северна Корея показва, че страната запазва твърдолинейната си позиция спрямо САЩ, въпреки че президентът Тръмп е изразил желание да възобнови дипломатическите контакти. Реакцията на Пхенян подсказва скептицизъм към намеренията на Вашингтон и готовност да отговори остро на всякаква реторика, която смята за враждебна.

Севернокорейското външно министерство публикува изявление чрез държавните медии, в което определя думите на Рубио като „груби и безсмислени“ и обвинява САЩ в поддържане на дългогодишна „враждебна политика“ спрямо Северна Корея. Министерството заяви, че подобни коментари нарушават международните норми за суверенитет и ненамеса.

„Враждебните думи и действия на лицето, отговарящо за външната политика на САЩ, потвърдиха още веднъж, че политиката на Вашингтон към КНДР остава непроменена“, се казва в изявлението, цитирано от Associated Press.

Рубио направи коментара си на 30 януари в „Шоуто на Мегън Кели“, където определи Северна Корея и Иран като „държави-изгнаници“, които представляват сериозни предизвикателства за американската външна политика.

Въпреки че предишни американски официални лица са използвали подобен език, острата реакция на Северна Корея подсказва, че Пхенян е предпазлив към подхода на новата администрация. В миналото страната е реагирала на подобни изявления с военни провокации, включително ракетни тестове и ядрени разработки.

