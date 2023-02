"Път към самоунищожение": Как в Северна Корея коментират войната в Украйна

С евернокорейските държавни медии отбелязаха първата годишнина от руската инвазия в Украйна, като обвиниха за създалата се криза НАТО и нарекоха американското участие "път към самоунищожение", съобщи Ройтерс.

В коментар, публикуван от държавната информационна агенция КЦТА в навечерието на 24 февруари, експертът по международни въпроси Ким Йо-чул заявява, че конфликтът в Украйна е "неизбежният продукт на насилието и хегемонията" на САЩ и техните съюзници.

North Korea and Russia have only grown closer in the one year since the invasion of Ukraine.



Pyongyang remains one of Moscow’s few allies on the world stage and will likely profit from the ongoing war.https://t.co/cWPhwoGhqJ