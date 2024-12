Зеленски: Руснаците започнаха да използват войници от Северна Корея в нападения

Р уската армия започна да използва войници от Северна Корея в нападения. В момента е известно, че в това участват умерен брой военни.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

"Днес вече има предварителни данни, че руснаците са започнали да използват войници от Северна Корея в нападения - забележим брой. Руснаците ги включват в съвместни части и ги използват в операции в района на Курск", каза президентът.

Той обясни, че засега севернокорейски войски са забелязани само в тази посока, но Украйна има информация, че може да бъде използвана и в други участъци на фронта.

„Загубите сред тази категория вече се забелязват. Всъщност Москва въвлече друга държава в тази война и то максимално. И ако това не е ескалация, тогава каква е ескалацията, за която мнозина говорят? Това е Путин който предприема стъпки, които разширяват и продължават това. Той е този, който отблъсква възможността за мир и иска светът да има повече проблеми“, подчерта Зеленски.

В същото време той добави, че Москва очевидно игнорира призивите от всички страни, от Китай и Бразилия до много други, относно необходимостта да се направи всичко за деескалация.

"Ако няма силна реакция от света, Русия влошава войната. Винаги е така. Ние ще се защитим, включително срещу тези севернокорейци. Ще продължим да действаме координирано с всички наши партньори, за да спрем тази война", заключи президентът.

Той обяви, че този въпрос ще бъде обсъден съвместно с партньори в Европа следващата седмица.

Zelenskyy: Russians have begun using North Korean soldiers in assaults



"Today, there is preliminary evidence that the Russians have started using North Korean soldiers in assaults — a noticeable number," stated the President of Ukraine.



He also noted that North Korean soldiers… pic.twitter.com/VNgwwSvxG4