Расте броят на убитите при ракетния удар срещу мол в Украйна

Б роят на убитите при руския ракетен удар срещу търговски център в украинския град Кременчук достигна 18. Ранени са 59 души, от които 25 са настанени в болница за интензивно лечение. Още 36 души се смятат за изчезнали.

На мястото работят екипи от Държавната служба по извънредните ситуации – общо 440 души (включително 14 психолози) със 70 единици техника.

Според военновъздушните сили на Украйна търговският център, където са се намирали близо 1000 души, е бил ударен с противокорабна ракета Х-22, изстреляна от бомбардировач с далечен обсег Ту-22М3 от руската Курска област. Друга такава ракета е паднала на местния стадион, разказа секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Сергий Данилов.

Заповед за атаката дал руският полковник Олег Тимошин, командир на 52-ри полк бомбардировачи.

Спасителните служби се концентрират основно в "спасяване на затрупани хора, разчистване на отломките и гасене на пламъците", каза служителят и добави, че "всички спасителни екипи работят с висока интензивност" и "работата върви денонощно".

От днес до 30 юни в Кременчук е обявен траур за загиналите при ракетния удар на руските войски по търговско-увеселителния център "Амстор", съобщи кметът на града Виталий Малецки, цитиран от Укринформ.

Кметът изрази съболезнования към роднините и близките на загиналите и настоя да бъде потърсена отговорност от виновниците за разпалването на войната и нападението срещу мирни граждани. "Няма да забравим, няма да простим!", заяви той.

В обща декларация на срещата си в Германия, лидерите на Г-7 определиха като "военно престъпление" и "отвратителна" атака руския ракетен удар.

Те уверяват още, че руският президент Владимир Путин ще бъде държан отговорен за нея.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK