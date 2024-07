Ключов транспортен маршрут в Русия е "парализиран"

К лючов транспортен маршрут в Северозападна Русия е затворен след скъсването на пясъчна преграда. Срутването на преградата доведе до наводнения в околността, а трима души загубиха живота си.

Московският вестник "РБК" съобщи, че корабоплаването е “парализирано” през 141-километровия Беломорски канал, свързващ Бяло море и Онежкото езеро в руския регион Карелия, граничещ с Финландия.

Построеният през 30-те години на миналия век канал е транзитен маршрут за около 7 милиона тона товари годишно за градовете около полуостров Кола, както и за Бяло и Баренцово море. Круизни кораби плават и във водите около Соловецките острови и свързват градовете Архангелск, Москва, Санкт Петербург, Нижни Новгород и Самара.

#RussiaIsCollapsing



At least one person died when locks on the White Sea Canal burst.



This happened in the northern #Karelia republic.



Initially 6 people were missing. Three others suffered injuries. pic.twitter.com/lZ6WN4feP3 — Tim White (@TWMCLtd) July 29, 2024

Ръководството на канала обаче временно забрани движението на плавателни съдове между шлюзове № 10 и № 11, след като в неделя поток вода преля през временната преграда между два шлюза на канала, което накара местните власти да обявят извънредно положение.

В понеделник ръководителят на Република Карелия Артур Парфенчиков съобщи в профила си в социалната мрежа „ВКонтакте“, че аварийните работници са открили телата на двама души - една жена и един мъж.

Във вторник сутринта Парфенчиков съобщи, че е намерено тялото на още една жена. Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че 10 души са били ранени, а 13 къщи са разрушени.

There goes another Russian dam.



A temporary dam built on the White Sea Canal during reconstruction was washed away in Karelia.



One person died, six more were missing (two have already been found).



A breakthrough occurred near the village of Nadvoitsy in the Segezha… pic.twitter.com/ujgEWgHD4M — Natalka (@NatalkaKyiv) July 29, 2024

Видеоклипове, разпространени в социалните медии, показват вода, която се стича над нещо, което прилича на района, където е бил изграден язовирът.

Позовавайки се на руската Федерална агенция за морски воден транспорт, РБК съобщи, че каналът ще бъде затворен до приключване на ремонтните дейности, които включват изграждането на временен мост.

За скъсването на язовирната стена е образувано наказателно производство за нарушаване на правилата за безопасност при строителството.

Three houses and nine people were swept away by floodwaters : search for missing persons in Karelia due to a breakthrough on the Baltic-White Sea Canal (https://t.co/z8ZgXge22o) pic.twitter.com/QxvjOqZw0N — Брат Иоанн ☦ 🇷🇺 (@Orthodoxe) July 30, 2024

Преди няколко дни проливни дъждове предизвикаха срутването на язовир в Киалимское в градския район Карабаш. Срутването предизвика наводнения в съседните села, убивайки поне един човек.

Местните жители се оплакаха от лошата реакция на властите и казаха, че са били принудени сами да изпомпват водата, според местния информационен бюлетин Ura.ru.

При друг подобен инцидент имаше широко разпространено наводнение в южната област Оренбург след срутването на язовирна стена през април, което потопи частично 55 града и доведе до евакуациите на хиляди хора.

