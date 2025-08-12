Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

К итайски военен кораб се вряза в собствен плавателен съд на бреговата охрана в понеделник, докато последният преследваше филипински кораб в Южнокитайско море, съобщи BBC .

Офицери от филипинската брегова охрана раздавали помощи на рибари в оспорвания риф "Скарбъроу", когато бреговата охрана на Китай "извършила рискова маневра", която нанесла "значителни щети" на предната палуба на китайския военен кораб, заяви комодор Джей Тариела.

Китай потвърди, че е имало сблъсък, и обвини Филипините в "насилствено нахлуване" в китайски води, но не спомена за самия инцидент с удара.

Южнокитайско море е в центъра на териториален спор между Китай, Филипините и други държави.

A Chinese warship plowed into its own coast guard vessel on Monday while the latter was chasing a Philippine vessel in the South China Sea, Manila said.https://t.co/KWvZjPFunV — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 12, 2025

През последните години напрежението между Пекин и Манила рязко се засили, като всяка от страните обвинява другата в провокации и сблъсъци в морето, включително с използване на оръжия като мечове, копия и ножове.

Рифът "Скарбъроу", триъгълна верига от рифове и скали, е огнище на напрежение между двете държави, откакто Китай го завзе през 2012 г.

Видео, разпространено от Манила, показва как плавателен съд на китайската брегова охрана изстрелва водни оръдия, докато преследва кораб на филипинската брегова охрана, преди рязко да завие и да се блъсне шумно в много по-голям китайски кораб.

Сблъсъкът направил китайския военен кораб "негоден за плаване", посочи Тариела. Не е ясно дали има пострадали.

Филипинската брегова охрана "последователно призовава" китайските власти да спазват международните конвенции при разрешаването на териториални спорове, "особено с оглед на тяхната роля в прилагането на морските закони", заяви още Тариела.

"Също така подчертахме, че подобно безразсъдно поведение в морето в крайна сметка може да доведе до инциденти", добави той.

От своя страна, китайската брегова охрана заяви, че е действала "в съответствие със закона" и е предприела "всички необходими мерки", за да изтласка филипинските кораби.

Това е последният от поредица опасни инциденти през последните две години, докато Пекин и Манила се опитват да наложат претенциите си върху оспорвани рифове и скални образувания в Южнокитайско море.

🚨 CHINESE WARSHIP RAMS OWN COAST GUARD SHIP IN SOUTH CHINA SEA MISHAP



A Chinese Navy destroyer collided with its own Coast Guard vessel near Scarborough Shoal while chasing a Philippine patrol boat. The crash, caught on video, left the Coast Guard ship heavily damaged—another… pic.twitter.com/9msc39NndB — The Tradesman (@The_Tradesman1) August 12, 2025

През декември миналата година Филипините съобщиха, че китайската брегова охрана е използвала водни оръдия и е "закачила" странично правителствен плавателен съд по време на морски патрул близо до рифа Скарбъроу.

Първоначално Пекин заяви, че филипинските кораби са "приближили опасно" и че действията на екипажа му са били "в съответствие със закона". По-късно обвини Манила, че отправя "неоснователни обвинения с цел подвеждане на международното обществено мнение".

През юни 2024 г. филипински войници използвали "голите си ръце", за да отблъснат служители на китайската брегова охрана, въоръжени с мечове, копия и ножове в района. Според Манила при сблъсъка един филипински войник загубил палеца си.