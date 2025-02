Китай в битка с чайлдфри

Н ационален политически съветник призова Китай да понижи законната възраст за брак, за да стимулира намаляващата раждаемост. Въпреки това, анализатори казват пред Newsweek, че подобна мярка е малко вероятно да повлияе на младите китайци.

Спадът в коефициента на раждаемост се превръща в голямо предизвикателство за провинциална Франция

Защо това е важно

Китайците сключват брак все по-късно. През миналата година в страната бяха регистрирани само 6,1 милиона брака, което представлява спад с над 20% на годишна база.

Младите двойки отлагат раждането на деца или изобщо отказват да имат такива, посочвайки като причини дългото работно време, продължаващата жилищна криза, нарастващите разходи за живот и промяната в ценностите. Политиците се опасяват, че тази тенденция, в комбинация с нарастващия брой пенсионери, може да застраши дългосрочния икономически растеж.

Какво трябва да знаете

В момента Китай има едни от най-високите възрастови изисквания за брак в света – 20 години за жените и 22 за мъжете.

Според информация на държавния китайски таблоид Global Times, Чен Сонгси, статистик и член на Националния комитет на Китайската народна политическа консултативна конференция, е предложил пределната брачна възраст да бъде намалена на 18 години – стандартът в повечето развити страни.

Той подчерта, че промяната няма да бъде задължителна, а ще разшири възможностите на младите хора, ще се възползва от техния репродуктивен потенциал и ще приведе китайските норми в съответствие с международните практики.

Това е само една от няколкото политики, които Чен предлага.

Друго предложение е пълно премахване на ограниченията върху броя на децата в семействата. Той също така настоява за национално прилагане на политики в подкрепа на раждаемостта, които вече съществуват в някои региони, като месечни парични помощи за всяко дете.

Чен смята, че Китай има около 10 години, за да въведе тези стимули с максимален ефект. Той се позовава на прогнози, според които броят на жените в детеродна възраст ще се стабилизира около 300 милиона през този период.

Пекин прекрати десетилетната политика за едно дете през 2016 г., като първо разреши на семействата да имат две деца, а през 2021 г. увеличи лимита на три.

Тези мерки обаче не доведоха до значително увеличаване на раждаемостта, тъй като младите двойки не промениха плановете си за създаване на семейство.

Според Сюджиан Пенг, старши научен сътрудник в Центъра за политически изследвания на Викторианския университет в Мелбърн, няма доказателства, че понижаването на брачната възраст ще има ефект.

„В много страни раждаемостта продължава да спада, въпреки по-либералните политики относно брака и ражданията. Например, в Япония и Южна Корея се наблюдава демографски спад, въпреки че законната брачна възраст там е 18 г. или дори по-ниска“, казва Пенг пред Newsweek.

„Понижаването на възрастта за брак може леко да увеличи броя на младите семейства, но това не решава основните причини, поради които младите китайци отлагат или избягват брака и раждането на деца.“

Според Пенг, за да се направи отглеждането на семейство по-привлекателно, трябва да се комбинират финансови стимули, жилищна подкрепа и по-ниски разходи за живот с по-кратко и гъвкаво работно време, възможност за работа от вкъщи и законодателство срещу дискриминацията на работното място – проблем, който тревожи много жени, отлагащи майчинството.

However, analysts doubt such a change would have an impact in a country where couples are tying the knot later and in fewer numbers than ever before. https://t.co/CtnWWzsdwY