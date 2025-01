Огромен язовир в Китай удължава деня на Земята с 0,06 микросекунди (ВИДЕО)

М алките, на пръв поглед незначителни промени в живота ни могат да предизвикат огромни вълни, които никога не сме очаквали. Подобно на една малка промяна в механизмите на деликатните зъбни колела на часовник, която може да доведе до голяма промяна в неговото функциониране, така и в глобалната "машина" на нашата планета, дори най-малките промени могат да имат дълбок и непредсказуем ефект.

Това става очевидно от новите открития на НАСА, които показват как мащабният инженерен проект на Китай – язовирът Три клисури (Three Gorges), е оказал влияние върху въртенето на Земята, водещо до почти незабележима, но значителна промяна.

The Three Gorges Dam, a gigantic hydropower project on the #Yangtze River, is embracing its first flood of the year in central China's Hubei Province pic.twitter.com/cbeOYngjvt — People's Daily, China (@PDChina) July 5, 2018

Язовирът Три клисури е едно от най-великите инженерни постижения в историята и в момента е най-голямата водноелектрическа централа в света. Разположен на река Яндзъ, този колосален проект бе завършен през 2012 г. и притежава резервоар, който може да побере 39,3 кубически километра вода. Докато основната цел на язовира е да генерира възобновяема енергия, изграждането му е довело до последствия, които надхвърлят земната повърхност.

Според НАСА, увеличаващото се водно налягане зад язовира е довело до покачване на инерционния момент на Земята. Инерционният момент се отнася до общото съпротивление на всяко въртеливо движение. Това увеличение на съпротивлението е довело до намаляване на скоростта на въртене на планетата.

Резултатът от това е удължаване на деня с 0,06 микросекунди – една милионна част от секундата. Макар тази промяна да изглежда незначителна за повечето хора, в областта на астрофизиката и планетарните науки дори толкова малки колебания имат значение.

The Three Gorges Dam in China generates up to 112TwH of energy a year - 40% of the UK's energy consumption.



It cost 11 weeks of NHS spending. pic.twitter.com/yvU3B1Toym — Days of NHS Spending (@DaysofNHS) January 6, 2025

Промените в скоростта на въртене на Земята водят до различия в продължителността на деня и нощта, както и до промени в приливите и отливите. Те също така влияят на стабилността на сателитните орбити. Такива промени трябва да бъдат внимателно наблюдавани и отчетени за точни научни измервания и прогнози.

Изграждането на язовира има и значително въздействие върху околната среда. Вместо само да влияе на въртенето на Земята, язовирът Три клисури е променил значително и екологичния ландшафт. Проектът е принудил повече от 1,2 милиона души да напуснат домовете си, наводнявайки огромни площи, включително естествени местообитания и исторически обекти. Промененото течение на реката е нарушило местните екосистеми, като е повлияло на рибните популации и качеството на водата. Освен това, проектът е допринесъл за геоложки промени, като повишена сеизмична активност в региона.

Three Gorges Dam, China



When the dam is at its maximum, the reservoir holds 42 billion tons of water. A shift in mass that size affects Earth, slowing its rotationa and increasing the length of a day by 0.06 microseconds.pic.twitter.com/T0iU1cPm4y — Massimo (@Rainmaker1973) November 17, 2024

Изграждането на язовир Три клисури е ясен пример за т.нар. "ефект на пеперудата". Това е концепция от теорията на хаоса, според която малки промени могат да доведат до големи и непредсказуеми последици. В случая, изграждането на този язовир е довело до измерима промяна в скоростта на въртене на планетата, което показва как всяко човешко действие е взаимносвързано с глобалните процеси.

Докато напредъкът е важен, трябва да имаме предвид дългосрочните въздействия на нашите действия върху околната среда. Необходимо е не само да напредваме, но и да използваме природните ресурси по устойчив начин, за да минимизираме възможните негативни ефекти върху планетата.

