Китай изгражда „слънчева Велика стена“, която може да захранва с енергия Пекин и други градове

П устинята може и да не е първото място, където бихте очаквали оживление, но пустинята Кубучи в Северозападен Китай в момента не се подчинява на тази тенденция, тъй като амбициозен проект за изграждане на „Слънчева велика стена“ продължава да преобразява пейзажа.

След като бъде завършен - очаква се това да стане през 2030 г. - соларният парк ще бъде широк 5 км и ще се простира на 400 км по пясъка. Това може да изглежда доста малко в сравнение с Великата китайска стена, която е дълга 21 196 км, но нейното величие се дължи на мощността, а не на дължината.

Според държавния вестник „Чайна дейли“ максималният капацитет на соларния парк се очаква да бъде 100 гигавата, като досега са инсталирани 5,42 гигавата. Този капацитет ще бъде осигурен от милиони соларни панели, които ще използват приблизително 3100 часа слънчево греене годишно в пустинята.

China Building “Solar Great Wall” That Could Power Beijing And Beyond | Holly Large, IFLScience



If successful, the solar farm could power the entire capital city by 2030.



Adesert might not be the first place you’d expect to be a hive of activity, but northwestern China’s Kubuqi… pic.twitter.com/CkkBfzF11x