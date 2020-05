Китай прие спорен закон, притеснения за Хонконг

М еждународни реакции предизвика приета в четвъртък резолюция от Китайският парламент, която прави възможно приемането на спорен законопроект за националната сигурност в Хонконг. Законът е реакция на масовите протести в бившата британска колония миналата година, предадоха Франс прес и ДПА.

Близо трите хиляди депутати в Китай одобриха мярката, която активизира отново протестите в китайската полуавтономна област, а САЩ запаши, че това решение на Пекин ще се отрази на статута на Хонконг като международен финансов център.

Законът заобикаля местното законодателство на Хонконг и наказва действия, които се смятат за застрашаващи националната сигурност или дестабилизиращи държавната власт в тази територия. Китайският парламент даде мандат на Постоянния комитет на парламента да изготви текста на законопроекта, който ще стане част от конституцията на Хонконг, като по този начин се заобикаля хонконгския парламент. Според източник на в. "Саут Чайна морнинг пост" изготвянето на текста може да отнеме две седмици, а законът да влезе в сила още през август.

VIDEO: 'We have lost our freedom': Hong Kong residents react to China security law.



Hong Kong citizens share their thoughts on Beijing's decision to impose a security law on the financial hub, which has sparked new fears that the city is losing its special freedoms pic.twitter.com/G7FtuwyjSe — AFP news agency (@AFP) May 29, 2020

Редица държави реагираха

Япония изрази "сериозна загриженост" от приетото от парламента в Пекин решение. "Дългогодишна политика на Япония е да придава голямо значение на поддържането на свободна и отворена система, на която се радва Хонконг, и на демократичното и стабилно развитие на Хонконг на принципа "Една страна, две системи", се казва в изявление на японското външно министерство. В него Хонконг е наречен "изключително важен партньор", с когото Япония поддържа близки икономически връзки.

Република Корея смята, че е необходимо запазването на принципа "Една страна, две системи" за по-нататъшното развитие на китайския специален административен район Хонконг. Това заяви говорителят на южнокорейското външнополитическо ведомство Ким Ин-чхол. По думите му Хонконг е важен регион, с който Южна Корея има близки отношения в областта на хуманитарните контакти и икономическия обмен.

Правителството на Тайван заклейми приетия в Пекин законопроект и каза, че този произволен ход сериозно накърнява свободите и върховенството на закона в Хонконг, съобщи ДПА. Според тайванския Съвет за контакти с континентален Китай властите в Пекин са нарушили обещанието си към народа на Хонконг за "висока степен на автономия" за 50 години след изтеглянето на британските колониални власти. "Това не е е добре за отношенията през Тайванския проток. Това разклаща и доверието на международната общност", заявиха от Съвета.

Пекин използва схемата "Една страна, две системи", за да държи под свой контрол Хонконг и бившата португалска колония Макао. Властите в Тайпе многократно са отхвърляли предложенията на Пекин да приложи същия модел към Тайван, смятан от Пекин за китайска провинция, припомня ДПА.

China’s new national security law bans secession, terrorism, and “foreign interference,” essentially making Hong Kong just like mainland China, where criticism against the government and the Chinese Communist Party is forbidden.https://t.co/p2K57p2Hhw — Foreign Policy (@ForeignPolicy) May 28, 2020

Великобритания, САЩ, Австралия и Канада обвиниха Пекин, че нарушава международните си задължения.

"Решението на Китай да наложи нов закон за сигурността в Хонконг влиза в пряко противоречие с международните му ангажименти съгласно принципите на общата декларация, подписана от Китай и Великобритания, която е правно задължаваща и регистрирана в ООН", посочват в общо комюнике външните министри на четирите страни, изразявайки дълбока загриженост.

Одобреният закон "ще ограничи свободите на населението на Хонконг и ще накърни драматично автономията и системата, които го направиха толкова процъфтяващ", отбелязаха те. Според министрите законът проправя път "за политическо преследване". Четирите страни изразяват крайно безпокойство от задълбочаване на разделението в хонконгското общество и призовават Пекин "да работи с народа на Хонконг за намиране на приемливо за двете заинтересовани страни решение".

The United States once hoped that free and prosperous Hong Kong would provide a model for authoritarian China; it is now clear that China is modeling Hong Kong after itself. https://t.co/qgltgsCeIT pic.twitter.com/t6pmWNEOv4 — Department of State (@StateDept) May 28, 2020

Британският в. "Телеграф".пише днес, че думата "притеснение" в четиристранното комюнике е слаба. Все по-голям брой британски депутати искат правителството да заеме твърда позиция срещу Китай. Според тях Западът е спазвал дълго време "сделка с дявола", толерирайки една диктатура в името на световната търговия, отбелязва консервативното британско издание. Но опитите на Пекин да използва коронавируса, като посегне на демокрацията в Хонконг, докато светът се бори с пандемия, появила се в самия Китай, променят ситуацията.

Дните на Хонконг като международен град с висока степен на автономия от континентален Китай изглежда са преброени, гласи коментар на в. "Вашингтон пост". Подобни стъпки, макар и очаквани, са шокиращи за жителите на Хонконг и международните корпорации, чиито азиатски клонове се намират в бившата британска колония. Мнозина в Хонконг се опасяват, че Китай ще използва новите разпоредби, за да сплашва и наказва критици на правителството в Пекин, подчертава американското издание.

"Това променя из основи ситуацията както по отношение на върховенството на закона, така и на правата и свободите на Хонконг", заяви Антъни Дапиран, живеещ в Хонконг адвокат и автор на книгата "Горящ град: борбата за Хонконг". Правителството на континентален Китай налага този закон през главата на градския парламент на Хонконг и в противоречие с Основния закон, подчертава той. "Този закон ще означава това, което Пекин иска да означава и това ще има сериозни последствия", добави той.

Тази седмица жителите на Хонконг, протестиращи срещу плана, се сблъскаха с полицейските сили за борба с безредиците. Стотици от тях бяха арестувани, припомня в. "Вашингтон пост".

През последните години китайското правителство постепенно посягаше на автономията на Хонконг. През 2015 г. арестува собственици на книжарници, продавали заглавия, критикуващи Китайската комунистическа партия. Тази седмица беше предложен закон, забраняващ обидите към националния химн. Но новият закон е най-директното му действие за подкопаване на автономията и поемане на контрола над съдебната система и структурите за сигурност. 23 години след началото на 50-годишното споразумение между Великобритания и Китай, Пекин се готви да поеме контрола над ключови части на правната система на града.

Много анализатори очакват правителството на Тръмп да отмени специалния статут на Хонконг, което ще означава, че САЩ ще третират хонконгските предприятия и граждани по същия начин, както китайските. Това значи, че хонконгските граждани ще имат нужда от виза, за да пътуват до САЩ, както и че хонконгският износ ще бъде обложен с мита, каквито Вашингтон наложи на китайския износ по време на търговската война, отбелязва в. "Вашингтон пост".

Хонконгският клон на китайското външно министерство окачестви американските изявления, че предлаганият законопроект за националната сигурност ще накърни автономията на града, както и заплахата на Вашингтон за санкции като "крайно високомерни, безпочвени и безсрамни", предаде Ройтерс.

"Законодателната дейност в областта на националната сигурност е от изключителна компетенция на централното правителство", каза говорител на хонконгския Комисариат на китайското министерство на външните работи. Той отново повтори, че законопроектът няма да се отрази на гражданските права и свободи, нито на интересите на чуждестранните инвеститори. Говорителят призова Вашингтон "да спре да се меси" във вътрешните работи на Китай.