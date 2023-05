Китай обяви амбициозен план за развитие на Централна Азия

К итайският президент Си Цзинпин обяви днес мащабен план за развитие на Централна Азия, включващ изграждане на инфраструктура и стимулиране на търговските отношения, съобщават световните агенции. Така Пекин поема лидерската роля в един регион, който доскоро попадаше в руската сфера на влияние, посочва Ройтерс.

Mesmerizing show in Xian for the China-Central Asia Summit.



Chinese President Xi Jinping with the five leaders from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan.



A multipolar world where every region and country is important in its own ways. pic.twitter.com/BXMS7QQMLx — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) May 18, 2023

Китай е готов да координира стратегиите за развитие на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и да помогне за модернизацията им, заяви Си в рамките на срещата на високо равнище Китай-Централна Азия в Сиан.

"Срещата дава нов стимул на развитието и ревитализацията на шестте страни и вкарва позитивна енергия в регионалната стабилност", заяви Си на пресконференция. "Ние заедно ще реализираме новата парадигма на сътрудничество, от което ще спечелят всички".

С този си ангажимент Китай оглави надпреварата за политическо и икономическо влияние в богатия на енергоресурси регион, в момент когато Русия е силно ангажирана с войната си в Украйна, а влиянието на САЩ спада след изтеглянето им от Афганистан.

Петте бивши съветски републики могат да предложат на Китай алтернативни маршрути за пренос на горива, храни и други стоки, в случай на нарушаване на веригите на доставки в други региони, посочва Ройтерс.

President Xi Jinping underlined China's readiness to import more high-quality agricultural produce from Tajikistan, saying that the two sides should align development strategies and promote the high-quality building of the #BeltandRoad. #XiJinping #ChinaCentralAsiaSummit pic.twitter.com/pgSEgVkcGQ — China Daily (@ChinaDaily) May 19, 2023

Китай ще засили двустранните си ангажименти и ще увеличи трансграничните търговски обеми, заяви Си. Това ще насърчи китайския бизнес в Централна Азия да открие нови работни места, да изгражда логистични центрове и да пусне специални влакови услуги, за да стимулира туризма, добави китайският президент.

"Китай ще осигури на страните от Централна Азия финансова подкрепа в размер на 26 милиарда юана (3,8 милиарда долара) под формата на заеми и грантове, за да задълбочи сътрудничеството", обяви Си и допълни, че строителството на Линия Д от газопровода Китай-Централна Азия трябва да бъде ускорено.

Двустранната търговия между региона и Китай през миналата година достигна 70 милиарда долара, като "лъвският пай" се пада на Казахстан - 31 милиарда долара.

Xi Jinping calls on China and Central Asia to "fully unleash" their potential in trade, economic and infrastructure cooperation.



The Chinese leader was wrapping up a landmark summit with heads of state from the strategically vital regionhttps://t.co/yiv3jMySkN pic.twitter.com/LqJAwxlcJI — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2023

Според президента на Казахстна Касъм-Жомарт Токаев, цитиран от ТАСС, до 2030 г. обемът на търговията между Централна Азия и Китай може да достигне 100 милиарда долара.

По думите на Си Цзинпин Китай възнамерява и да увеличи пропускателната способност на пътищата, свързващи го с Киргизстан, Узбекистан и Таджикистан, както и да ускори изграждането на жп връзка с Киргизстан и Узбекистан.

Президентът на Туркменистан Сердар Бердимухамедов от своя страна изтъкна, че страната му е готова да реализира нови проекти, свързани с доставката на туркменски природен газ за Китай.