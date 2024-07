Китай е разтърсен от скандал за замърсяване на олио за готвене

К итайското правителство заявява, че ще разследва твърденията, че цистерни за гориво са били използвани за превоз на олио за готвене, след като са пренасяли токсични химикали, без да бъдат почиствани правилно между товарите.

Спорът се разпространи онлайн, тъй като потребителите на социалните медии изразяват загриженост за потенциално замърсяване на храните.

Според държавната медия Beijing News е установено, че цистерни, използвани за превоз на гориво, са превозвали хранителни продукти, като олио за готвене и сироп, и не са били изчистени правилно.

Според един от шофьорите, цитиран от вестника, транспортирането на готварско олио в замърсени камиони с гориво е било толкова широко разпространено, че се е считало за "публична тайна" в бранша.

Случаят е последният удар по общественото доверие в способността на китайското правителство да прилага стандартите за безопасност на храните.

През последните дни спорът е най-актуалната тема в китайските социални медии.

В Weibo - еквивалента на X в страната, известен преди като Twitter - бяха публикувани десетки хиляди публикации за скандала, които натрупаха милиони гледания.

"Безопасността на храните е най-важният въпрос", се казва в коментар, харесан повече от 8000 пъти.

Друг коментар гласи: "Като обикновен човек, да оцелееш в този свят вече е нещо невероятно."

Мнозина го сравниха със скандала с млякото "Санлу" от 2008 г., когато около 300 000 деца се разболяха, а най-малко шест починаха, след като пиха мляко на прах, замърсено с високи нива на промишления химикал меламин.

"Това е много по-лошо от скандала със Sanlu, не може да се реши само с изявление", коментира един потребител.

В Китай танкерите не са ограничени до конкретен вид стоки, така че на теория могат да превозват хранителни продукти веднага след транспортирането на масла на въглищна основа.

Исковете засягат няколко големи китайски компании, включително дъщерно дружество на държавната Sinograin и Hopefull Grain and Oil Group.

