Китай и Беларус провеждат съвместни учения близо до полската граница преди срещата на върха на НАТО

К итайски и беларуски войски започнаха съвместни военни учения в понеделник близо до беларуския град Брест, на пет километра от полската граница. Маневрите с кодово име Eagle Assault ще продължат 11 дни до 19 юли.

"В рамките на антитерористичните учения военнослужещите на двете страни ще отработят въпросите за нощно кацане, преодоляване на водни препятствия и провеждане на операции в градски условия", съобщи беларуското министерство на отбраната в Telegram.

(Видеото е архивно: Полша се бори по необичаен начин с нелегалните мигранти от Беларус)

🇧🇾🇨🇳 The opening of the joint anti-terrorism training of Belarus and China “Attacking Falcon” took place at the Brest training ground. - MoD of Belarus https://t.co/h9hWl4Ix6m pic.twitter.com/v0WsUcHQ3y

Публикацията беше последвана от други, демонстриращи готовността на въоръжените сили. "Групировката на НАТО на границата с Беларус се разраства бързо, което води до увеличаване на напрежението в региона", гласи друг пост, който предупреждава за "остра реакция", ако някой "пресече беларуските граници".

Ученията са в отговор на "агресивната външна политика на Запада спрямо Беларус" и на "украинските провокации", заяви Владимир Куприянюк, заместник-началник на генералния щаб на беларуските въоръжени сили, на брифинг в петък.

Беларус е един от най-близките съюзници на Русия след нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г., като предоставя логистична подкрепа и въздушни бази, но не и войски, които да се включат в бойните действия.

Ученията започват в навечерието на срещата на върха на НАТО във Вашингтон на 9-11 юли. Срещата ще се съсредоточи върху помощта за Украйна, производството на отбранителни продукти и целите на бюджета за отбрана.

Story that's not getting enough attention: China's People's Liberation Army is conducting military exercises in Belarus, near the Polish border. It's very rare for the PLA to operate officially in Europe this way.https://t.co/hXbMyQSDmE