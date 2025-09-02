Свят

Ким Чен-ун пристигна в Пекин с бронирания си влак

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда

2 септември 2025, 06:50
Ким Чен-ун пристигна в Пекин с бронирания си влак
Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун в бронирания си влак   
Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун прекоси границата с Китай със своя специален влак рано във вторник, за да присъства на тържествата по случай капитулацията на Япония във Втората световна война, съобщиха севернокорейски държавни медии, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Ким напусна Пхенян за Китай в понеделник и прекоси границата рано във вторник сутринта, съобщи севернокорейският държавен вестник Rodong Sinmun.

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда,

заедно с китайския президент Си Дзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Rodong Sinmun публикува снимки на Ким и неговата делегация, сред които министърът на външните работи Чое Сон Хуи. На кадрите те стоят и се усмихват, докато Ким е седнал на бюро във влака с тъмнозелени вагони, който изглежда подобен на бронирания влак, с който той вече е пътувал в чужбина.

Ким Чен-ун пред бронирания си влак преди да отпътува от Пхенян за военния парад в Пекин
Ким Чен-ун пред бронирания си влак преди да отпътува от Пхенян за военния парад в Пекин

Преди да прекоси границата, в понеделник

Ким посети ракетна лаборатория, в която се изследват въглеродни композитни материали за използване в двигатели на междуконтинентални балистични ракети (МБР),

съобщиха държавните медии KCNA.

„Максималната тяга на новия твърдогоривен двигател с използване на въглеродни композити е 1960 kN. Той е планиран за използване в серията междуконтинентални балистични ракети „Хwasong-19“ и в следващото поколение … „Хwasong-20““, съобщи KCNA във вторник.

В понеделник Северна Корея изрази подкрепа за изказванията на Си на среща на върха, където той призова за по-справедливо глобално управление. Севернокорейски заместник-министър на външните работи заяви, че сътрудничеството между Северна Корея и Китай ще се засилва в преследване на тази цел.

В понеделник Си представи своята визия за нова глобална система за сигурност и икономически ред,

която да постави акцент върху „Глобалния юг“, като пряко предизвика Съединените щати. На срещата присъстваха и лидерите на Русия и Индия.

