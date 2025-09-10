Свят

Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?

Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно

10 септември 2025, 09:51
Защо Ким Чен Ун призна, че севернокорейци се бият в Украйна?
Източник: БТА

С евернокорейският диктатор Ким Чен Ун плаче за загиналите войници във войната на Русия срещу Украйна и така очевидно подготвя населението за изпращането на още бойци, съобщи Deutsche Welle.

Наскоро в Пхенян се случи нещо доста необичайно. Ким Чен Ун коленичи пред портретите на падналите във войната на Русия срещу Украйна 101 севернокорейски войници. Той закачи отличия на поставените на стената снимки и прегърна близките на загиналите.

С тези кадри от 21 август режимът в Северна Корея потвърди публично участието си във войната. Във възпоменателната церемония участваха и бойци от подразделение, сражавало се за Русия в региона на Курск.

Ким почете загиналите като "големи герои, патриоти и мъченици". Боляло го сърцето, докато гледал снимките. "Направо не знам как да изразя своето разкаяние и извинение пред близките на загиналите  - затова, че не съм успял да защитя техния ценен млад живот", каза Ким, макар самият той да е изпратил мъжете в Русия. Завърналите се войници и офицери бяха наградени с медали.

В името на "дългогодишния съюз с Русия"

Режимът се възползва от траурната церемония, за да оправдае изпращането на войски в Русия. Войниците са били изпратени в отговор на молбата на Москва и са допринесли за приятелството на двете нации. Ким подчерта "дългогодишния съюз с Русия" включително с посещение на руското посолство в Пхенян. Москва пък оказа пропагандистка подкрепа на режима - президентът Владимир Путин изпрати благодарствена декларация, разпространена от севернокорейските медии. Още по време на военния парад на Червения площад през май Путин прегърна един севернокорейски генерал, под чието командване бяха войниците.

По неофициални данни от Южна Корея и от САЩ до момента Северна Корея е изпратила в Русия между 14 000 и 15 000 войници. Освен това е доставила милиони артилерийски гранати, десетки самоходни оръдия и стотици ракети с малък обсег. Двете държави дълго отказваха да потвърдят това сътрудничество. Севернокорейските военни бяха наложили информационно затъмнение. В смъртните актове на загиналите като причина за тяхната гибел бе посочено "военно обучение".

На 28 април обаче партийният вестник "Родонг Синмун" изведнъж похвали на първата си страница "геройствата" на севернокорейските войници в Русия. Два дни по-рано шефът на руския генерален щаб Валери Герасимов за първи път спомена публично "значимата помощ" на Северна Корея. След това в края на юни севернокорейската телевизия показа диктатора Ким Чен Ун как разстроен докосва ковчезите на загиналите войници, докарани от Русия.

До 30 000 севернокорейски войници в Русия?

Благодарение на оповестяването на военната мисия сега Ким може по-лесно да изпраща и следващи контингенти в Русия. Населението вече е подготвено за това, че някои от войниците ще се завърнат в ковчези. По данни на руската държавна информационна агенция ТАСС бившият военен министър на Русия Сергей Шойгу е заявил по време на посещение в Северна Корея на 17 юни, че страната ще изпрати още 6000 представители на строителните войски - за да разчистват мини и да възстановяват разрушената инфраструктура в региона на Курск.

Освен това според източници от украинските тайни служби Северна Корея подготвя изпращането на допълнителни между 25 000 и 30 000 войници за участие в сраженията. Според някои експерти този брой е твърде висок, но може и да бъде достигнат, тъй като не става дума за елитни бойци. Джени Таун, ръководителка на програмата за Корея в мозъчния тръст "Стимсън Сентър" във Вашингтон, смята, че е по-реалистично войниците да са между 10 000 и 20 000. Броят зависи от потребностите на Русия, а Ким ще осигури достатъчно бойци, защото е обещал на Путин пълната си подкрепа. Има и слухове, че в Северна Корея се намират руски генерали, за да обучават местните войници, казва експертката.

Режимът на Ким печели много

За кадрите от траурната церемония със сигурност има и вътрешнополитически причини. Дори и в една тоталитарна диктатура, която се изолира от нефилтрираната информация като никоя друга страна, изпращането на войниците вече няма как да бъде укрито. "Слуховете за действителния брой на жертвите се разпространяват, общественото недоволство расте", казва пред ДВ експертът по Източна Азия Кан Ву от "Бостън Колидж". По преценки на южнокорейските тайни служби Северна Корея е загубила в Русия 600 войници, а ранените са 4100.

В края на април Ким реагира на тревогите сред населението с вдигането на паметник на загиналите войници в Пхенян. "Този жест поставя войниците наравно със севернокорейците, паднали по време на Втората световна война в боевете срещу Япония и в Корейската война", подчертава Ву. Освен това Ким очевидно е предоставил на семействата на жертвите привилегията да се преселят в столицата, което се възприема като опит за успокояване.

С оглед на получаваните големи изгоди Ким не може да си позволи да не изпраща повече войници в Русия. Неговите части събират ценен боен опит в най-модерната война на 21 век, изпробват оръжейните си системи във фронтови условия и получават достъп до руските военни технологии. Изпращането на бойци носи и финансови ползи на Ким - по непотвърдена информация на южнокорейските тайни служби режимът получава по 2000 долара месечно за всеки изпратен войник. Освен това севернокорейският властелин може въпреки наложеното от ООН ембарго да обезпечи партийния и военен елит в Пхенян благодарение на руските доставки на нефт и хранителни продукти.

Източник: Deutsche Welle    
Ким Чен Ун Северна Корея Русия Война в Украйна Севернокорейски войници Загинали войници Военно сътрудничество Изпращане на войски Владимир Путин Военна помощ
