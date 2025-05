Ким Чен Ун гневен: "Престъпен акт" повреди нов военен кораб

Л идерът на Северна Корея, Ким Чен Ун, реагира с остро възмущение по време на официалната церемония по въвеждане в експлоатация на нов военен кораб в четвъртък, 22 май. Причина за недоволството му стана инцидент, при който част от дъното на 5000-тонен разрушител беше сериозно деформирана — случка, която той определи като „сериозен инцидент“. Според държавните медии, повредата е нарушила стабилността на кораба и е накарала Ким Чен Ун да разпореди незабавното му възстановяване, съобщи ВВС.

Ким Чен Ун, който присъства на церемонията, заяви, че инцидентът е "престъпно деяние", което не може да бъде толерирано, и настоя за отговорност от страна на екипа, участващ в проектирането на кораба. Лидерът акцентира, че инцидентът "сериозно накърни достойнството и гордостта на нашата нация в един миг."

Държавните медии не съобщиха за жертви или ранени, но Ким определи случилото се в корабостроителницата в източния пристанищен град Чонгджин като последица от "абсолютна небрежност, безотговорност и ненаучен емпиризъм." Той уточни, че "безотговорните грешки" на замесените ще бъдат разгледани на предстоящото пленарно заседание следващия месец.

