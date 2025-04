Северна Корея строи най-големия си военен кораб

Н ови сателитни изображения разкриват вероятно най-големия военен кораб, строен някога в Северна Корея – според анализи, той може да е над два пъти по-голям от всичко, което досега е имал флотът на Ким Чен Ун, предаде CNN.

Изображенията, направени от независимите сателитни доставчици Maxar Technologies и Planet Labs на 6 април, показват строящия се кораб във водите на корабостроителницата Nampo на западния бряг на Северна Корея, разположена на около 60 километра югозападно от столицата Пхенян. Анализаторите заявиха, че снимките показват продължаващо изграждане на оръжия и други вътрешни системи на кораба, за който се смята, че е фрегата с управляеми ракети (FFG), предназначена да носи ракети във вертикални изстрелващи тръби за използване срещу целите на сушата и морето.

“FFG е дълъг приблизително 140 метра, което го прави най-големият военен кораб, произведен в Северна Корея,” се посочва в анализа на Джоузеф Бермудес младши и Дженифър Джун от Центъра за стратегически и международни изследвания. За сравнение, разрушителите от клас Arleigh Burke на ВМС на САЩ са с дължина около 154 м, а фрегатите от клас Constellation, които в момента се строят, ще бъдат дълги 151 м.

Съществуването на този военен кораб не е изненада. Режимът на Ким е ангажиран с бърза модернизация на въоръжените си сили, разработвайки набор от нови оръжия и тествайки междуконтинентални балистични ракети, които могат да достигнат почти навсякъде в Съединените щати. Това е направено въпреки санкциите на ООН, които налагат строги ограничения върху достъпа на страната до материали и технологии за разработване на тези оръжия. Но анализаторите коментират, че по-тесните връзки с Русия след началото на войната в Украйна могат да помогнат на Северна Корея да преодолее санкциите на ООН. Ким Дук-ки, пенсиониран южнокорейски адмирал, сподели, че смята, че Москва може да предоставя технологията за ракетните системи на фрегатата.

