Киев: Украйна отхвърля предложението за неутралитет

К иев отхвърли предложенията на Кремъл, според които моделите на неутралитет на Австрия и Швеция могат да бъдат пример за Украйна, се каза в изявление на президентството, цитирано от ANews.

От президентството подчертаха, че „гаранциите за сигурност“ трябва да бъдат в центъра на преговорите за прекратяване на огъня с Русия.

„Украйна сега е в състояние на пряка война с Русия. Следователно моделът може да бъде само „украински“ и само при законно проверени гаранции за сигурност“, каза нейният водещ преговарящ Михайло Подоляк в коментар на пубикуваното изявление на кабинета на президента Володимир Зеленски.

„Моделът на гаранции за сигурност е на масата за преговори. Какво означава това? Строго споразумение с редица държави гаранти, които поемат ясни правни задължения за активно предотвратяване на атаки“, каза преговарящият Михайло Подоляк в Twitter.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

