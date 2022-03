Украйна: Предприехме контранастъпления

У крайна предприе контранастъпления срещу руските сили в няколко района на бойни действия, написа в Туитър Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

What's going on right now. 1. Counteroffensive of the AFU in several operational areas. This radically changes the parties’ dispositions. 2. Russian journalists start quitting TV channels. 3. RF leaders are trying to find allies whose soldiers will be ready to die in 🇺🇦 fields.