Моди призова Индия да пести гориво

И ндийският премиер Нарендра Моди днес призова гражданите и бизнеса да пестят гориво и да възобновят практиките за работа от дома, за да се намали потреблението на бензин и дизел, тъй като скокът на световните цени на енергията натоварва валутните резерви на страната, предаде Ройтерс.

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, широко приети по време на пика на пандемията от КОВИД-19, посочвайки, че това ще бъде от полза за страната, каза Моди.

Индийският премиер допълни, че високите световни цени на горивото означават, че Индия трябва да спести валута, като използва по-малко бензин и дизел.