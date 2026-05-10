Свят

Моди призова Индия да пести гориво

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, каза Моди

10 май 2026, 22:36
И ндийският премиер Нарендра Моди днес призова гражданите и бизнеса да пестят гориво и да възобновят практиките за работа от дома, за да се намали потреблението на бензин и дизел, тъй като скокът на световните цени на енергията натоварва валутните резерви на страната, предаде Ройтерс.

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, широко приети по време на пика на пандемията от КОВИД-19, посочвайки, че това ще бъде от полза за страната, каза Моди.

Индийският премиер допълни, че високите световни цени на горивото означават, че Индия трябва да спести валута, като използва по-малко бензин и дизел.

Източник: Пламен Йотински/БТА    
Нарендра Моди Индия Пестене на гориво Работа от вкъщи Цени на горивата Валутни резерви Бензин и дизел Онлайн срещи
Свят Преди 1 час

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

Свят Преди 2 часа

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

Свят Преди 4 часа

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата

България Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

Любопитно Преди 5 часа

Розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието

България Преди 6 часа

При проверка на микробус с търговищка регистрация, който не е притежавал лиценз за транспорт на живи животни, са открити общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние

Свят Преди 6 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

Свят Преди 6 часа

Десетки хиляди унгарци изпълниха площада пред парламента в Будапеща, за да приветстват новия министър-председател Петер Мадяр. След 16 години управление на Виктор Орбан, партия „Тиса“ обещава нов курс към Европа и безмилостна борба с корупцията

Свят Преди 7 часа

Според службата за извънредни ситуации шофьорът – 23-годишен спасител – е бил ранен в резултат на удара с дрон и е бил откаран в болница

Свят Преди 7 часа

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че няма данни за жертви

България Преди 7 часа

Специализирана техника и нови технологии помагат за възстановяването на 1000 декара, погубени при пожара през 2021 г.

България Преди 8 часа

Семейството продължава битката с институциите след допусната административна грешка

България Преди 8 часа

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

Свят Преди 8 часа

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

България Преди 8 часа

