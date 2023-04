Каталуния е затисната от най-голямата суша от десетилетия

В язовира Сау екипи с малки лодки работят усилено по изваждането на риба с мрежи. Идеята е те да бъдат извадени, преди да умрат и да изгният във водата, което я прави негодна за консумация от човека.

Нивото на водата тук е спаднало толкова ниско - под 10% от капацитета на язовира - че вече има риск водата да бъде замърсена с тиня. Ето защо, докато рибата се отстранява, останалата вода на Сау се източва надолу по течението на реката в друг резервоар.

"Опитваме се да прехвърлим водата колкото се може по-бързо, защото качеството сега през зимата беше добро, [но] през пролетта ще стане много, много лошо и се опитваме да извлечем цялата риба, която можем да намерим там", каза Самуел Рейес, директор на Каталунската агенция по водите (ACA).

Язовирът Сау, разположен на 100 км навътре в сушата от Барселона, от половин век снабдява с вода града и други населени места в североизточната част на Каталуния. Но през последните месеци той се превърна в най-видимия символ на най-тежката суша, която този район е преживявал.

Това се дължи на станалата известна гледка на църквата от XI век Сант Рома де Сау, която е била потопена при създаването на резервоара през 1962 г.

По време на обилните дъждове сградата, разположена в резервоара, се е намирала под нивото на водата, но сега тя се намира на няколко метра над водната линия, заобиколена от изсъхнала земя.

В тази част на Каталуния не е имало продължителни дъждове от две години и половина. В началото на март нивото на водата в язовира е спаднало до 8% от капацитета му, в сравнение с 55% година по-рано.

"Никога не съм го виждал толкова празен", казва Агустин Торент, 70-годишен мъж, който е живял наблизо през целия си живот и който е дошъл да разгледа църквата. "Тъжно е, когато преди си виждал язовира пълен. Но това е начинът. Това е изменението на климата и всеки, който казва, че то не съществува, не знам какво можеш да му кажеш".

Въпреки че ситуацията в Каталуния е особено тревожна, голяма част от страната е изправена пред подобни предизвикателства, особено в южните и източните райони. В средата на март резервоарите в басейна на река Гуадалкивир в Андалусия са били средно 26% от капацитета си, с един пункт под този във вътрешността на Каталуния, а в югоизточния басейн на Сегура - 36%. В сравнение с 83% от капацитета в северозападните части на страната.

