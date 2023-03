Абсолютен рекорд: Зимата в България е била най-топлата, откакто се води статистика

Изминалата зима е най-топлата в България за последните 135 години - откакто у нас се правят метеоролични изследвания, и втората най-топла зима в Европа за последните 44 години. Това коментира климатологът гл. ас. д-р Симеон Матев от Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който направи онлайн презентация "Защо зимите не са това, което бяха?". Той е и един от авторите на научно-популярната платформа "Климатека".

Д-р Матев посочи, че до момента 2007 г. се е считала за най-топлата зима в България, но 2023 г. я изпреварва макар и с няколко десети от градуса. По-думите му най-голяма вина и за двете най-топли зими има месец януари, от който се очакват истински прояви за сезона. Климатологът коментира, че 1963 г. е може би най-студената зима за последните стотина години с най-дебела снежна покривка, а през 1985 г., 2012 г. и 2017 г. са последните по-студени зими у нас.

За последните 30 години средната зимна температура в нашата страна се е повишила с 0,6 градуса, каза д-р Матев, като отбеляза, че през последните десет години това повишение вече е със скорости два, три и четири пъти по-големи. По думите му това води до намаляване на ледените дни, на тези със снежна покривка и виелици и дните с екстремно ниски температури. Дори има деца на 7-8-годишна възраст в Южна България, които не знаят какво е сняг, коментира климатологът. За последните 20 години само веднъж е измерена температура от минус 20 градуса - през 2016 г., посочи още той.

