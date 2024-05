"Касапинът от Техеран": Кой беше президентът на Иран Ебрахим Раиси

П резидентът на Иран Ебрахим Раиси бе обявен за мъртъв в понеделник сутринта, след като хеликоптерът, с който пътува заедно с други висши служители, падна в провинция Източен Азербайджан.

63-годишният политически тежкар дълго време беше смятан за естествен наследник на върховния лидер аятолах Али Хаменей, най-висшата власт в Иран.

Утвърден и с дълбоки връзки в съдебната система и религиозния елит, Раиси - твърдолинеен и религиозно консервативен политик - за първи път се кандидатира за президент през 2017 г., но не успя. В крайна сметка той беше избран през 2021 г., припомня aljazeera.

Ранни години

Раиси започва да учи в прочутата религиозна семинария в Кум на 15-годишна възраст и продължава да се учи при няколко от тогавашните мюсюлмански учени.

