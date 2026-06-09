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Колко пъти Тръмп е заявявал, че сделка с Иран е на прага на сключването ѝ?

Американският президент продължава да уверява, че преговорите с Техеран са на финалната права

9 юни 2026, 09:50
Колко пъти Тръмп е заявявал, че сделка с Иран е на прага на сключването ѝ?
Източник: Gettyimages

И зминаха повече от два месеца, откакто президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви примирие с Иран и заяви, че двете страни са близо до постигането на споразумение. Оттогава обаче договореност не е постигната, въпреки че американският лидер многократно продължава да уверява, че сделката е почти готова, предава CNN.

На 7 април Тръмп написа в социалните мрежи, че преговорите са „много напреднали“, но са необходими още две седмици, за да бъде „споразумението окончателно завършено и сключено“.

Той завърши публикацията си с думите, че „е чест този дългогодишен проблем да е толкова близо до разрешаване“.

Разрешение обаче така и не последва.

Въпреки това през следващите два месеца Тръмп продължи многократно да внушава, че споразумението е непосредствено предстоящо.

Всъщност, включително и периода преди примирието, той е направил това най-малко 37 пъти. Толкова пъти американският президент е заявил директно, чрез публикации в социалните мрежи, публични изяви или разговори с медиите, че сделката е близо или че Иран отчаяно иска да я подпише.

Няма никакви признаци, че това е по-вярно днес, отколкото беше на 7 април. Въпреки това Тръмп продължава да го повтаря, било защото наистина вярва в това, защото се опитва да успокои финансовите пазари, или защото смята, че ако достатъчно често говори за сделката, тя ще стане реалност.

Но е очевидно, че подобни твърдения вече трудно могат да бъдат приемани сериозно.

Източник: Gettyimages
  • Началото на прогнозите

Всичко започна на 23 март, по-малко от месец след началото на войната.

Тогава Тръмп разговаря с журналисти край президентския самолет Air Force One и говори за предполагаеми мирни преговори.

„Бих казал, че има сериозни точки на съгласие, почти по всички въпроси“, заяви той.

В действителност Иран отрече да води подобни преговори.

Още на следващия ден Тръмп започна да повтаря теза, която впоследствие се превърна в негова постоянна реплика,  че Иран отчаяно желае споразумение.

„Мисля, че ще сложим край на това“, каза той, като все пак добави: „Не мога да ви кажа със сигурност.“

На 25 март вече твърдеше, че Иран „толкова много иска сделка“.

На 26 март, по време на заседание на кабинета, заяви, че Иран „моли“ за споразумение.

Въпреки това, ако Техеран действително е бил толкова нетърпелив, той по някакъв начин е успял да устои още два месеца и половина без да подпише такова.

„Просто се отпуснете“: Тръмп твърди, че Иран иска сделка

  • „Виждам сделка с Иран“

На 29 март, по време на разговор с журналисти на борда на Air Force One, Тръмп беше попитан дали очаква споразумение още през следващата седмица.

„Да, виждам сделка с Иран“, отговори той.

След този момент прогнозите му станаха още по-категорични.

На 6 април заяви, че двете страни са били „много близо до споразумение“, преди да настъпи временен неуспех.

На следващия ден обяви примирието, което първоначално трябваше да продължи две седмици, докато страните финализират договореността.

Седмица по-късно, на 15 април, Тръмп каза пред Fox Business:

„Мисля, че всичко е почти приключило. Според мен сме много близо до края.“

След това добави:

„Ще видим какво ще стане. Мисля, че те много искат да сключат сделка.“

Източник: Gettyimages
  • „Иран се съгласи на всичко“

През следващите дни Тръмп практически уверяваше, че споразумението е въпрос на време:

  1. На 16 април той заяви пред журналисти: „Изглежда, че ще постигнем споразумение с Иран и че то ще бъде добро споразумение.“
  2. На 17 април, в три различни публични изяви, той обяви, че Иран „се е съгласил на всичко“, че „ще постигнем сделка до ден-два“ и че „няма твърде много съществени различия“.
  3. На 20 април в публикация в Truth Social той прогнозира: „Всичко ще се случи сравнително бързо!“

Но това също не се случи.

На 30 април Тръмп все още твърдеше, че Иран „умира от желание да сключи сделка“.

На 1 май той заяви пред журналисти:

„Когато войната приключи, а това не би трябвало да отнеме много време...“

Още отлагания и още обещания

След това Тръмп за кратко намали подобни прогнози.

На 18 май обаче обяви, че отлага военни удари за „два или три дни“ по искане на държави от Близкия изток, защото те смятали, че страните са много близо до споразумение.

В този момент дори самият Тръмп изглежда признаваше колко често подобни прогнози са се оказвали погрешни.

„Имали сме периоди, в които смятахме, че сме много близо до споразумение, а после не се получаваше“, каза той.

След това обаче добави:

„Но този път е малко по-различно.“

Оказа се, че не е различно.

На 19 май, по време на пикник с членове на Конгреса, Тръмп заяви:

„Ще приключим тази война много бързо.“

На 23 май той отново направи серия от подобни изявления.

Каза, че администрацията му е „много по-близо“ до сделка, че споразумението е „до голяма степен договорено и остава само да бъде финализирано“, както и че ще бъде обявено „скоро“, докато се обсъждат последните детайли.

На 28 май, в интервю с неговата снаха Лара Тръмп, президентът заяви, че страните са „близо до много добро споразумение“.

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

  • „Много близо до окончателна сделка“

В неделя Тръмп отново увери, че сделката е почти факт, но предупреди, че сблъсъците между Израел и Иран могат да я провалят.

„Много сме близо до окончателно споразумение с Иран“, заяви той пред Axios.

„То ще бъде добро споразумение. Не искам да се провали заради случващото се в момента.“

Това беше поне третият път, когато Тръмп казва пред Axios, че сделката е непосредствено предстояща.

В понеделник, по време на телефонен митинг в подкрепа на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, известен с твърдата си външнополитическа позиция, президентът отново прогнозира „пълна победа“ в рамките на следващите две седмици.

„В момента водим преговори; те искат да сключат много добра сделка“, каза Тръмп.

След което добави:

„Готови са да ни дадат всичко.“

Източник: Gettyimages
Източник: CNN    
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