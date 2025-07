Ван се вряза в ограда на военен завод в Единбург

Т ри жени бяха арестувани във Великобритания по силата на Закона за борба с тероризма , след като ван се вряза днес в оградата на военен завод в шотландската столица Единбург, предаде ДПА.

Инцидентът бе в комплекса на цех на компанията за високи отбранителни технологии и сигурност "Леонардо" на улица "Крю Роуд Норт" в Единбург.

Снимки в социалните мрежи, публикувани от активистката група "Затворете "Леонардо", показват как предната част на вана е заседнала в оградата, а палестинско знаме е провесено на задната му част. Активистите твърдят, че този завод в Единбург произвежда части за изтребители Ф-35 на израелските военновъздушни сили.

Шотландската полиция оповести, че задържаните жени са на 31, 34 и 42 години.

"Молим всеки, който е бил на въпросната улица или на паркинга на близкия супермаркет в ранните часове на тази сутрин, и има снимки, от които може да се разбере нещо, или пък е видял нещо подозрително, да се обади в полицията", заяви говорител на шотландската полиция.

