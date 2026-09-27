Сериозен инцидент в село край база на Кралските военновъздушни сили на Великобритания

О бявена е извънредна ситуация и жители са евакуирани от домовете им в село край военновъздушна база на Кралските военновъздушни сили на Великобритания (RAF), която се използва и от Военновъздушните сили на САЩ, предаде BBC .

Полицията в Глостършър съобщи, че жителите на Уелфорд, близо до базата RAF „Феърфорд“, са били настанени във възстановителен център, докато разследването продължава.

Няколко мъже са били арестувани по подозрение в извършване на нарушения по Закона за взривните вещества, съобщиха от полицията.

Специализиран екип на британската армия за обезвреждане на взривни устройства в момента проверява няколко превозни средства.

Major incident in the early hours at RAF Fairford in Gloucestershire - residents evacuated, 'several' arrests and army bomb disposal inside a cordon on the edge of the base.

Latest updates here:https://t.co/M8XiO8r4UM — Tristan Cork Post (@TristanCorkPost) September 27, 2026

Военни специалисти проверяват няколко превозни средства, след като мерките за сигурност в британската военновъздушна база "Феърфорд", използвана от американските военновъздушни сили бяха засилени.

Британското правителство разреши на САЩ да използват базата в Югозападна Англия за нанасяне на удари по ирански ракетни обекти, свързани с нападенията срещу кораби в Ормузкия проток.

Въоръжени полицаи са блокирали достъпа до главния вход на базата. Около 30 автомобила на службите за спешна помощ, сред които полицейски коли, линейки и пожарни автомобили, са разположени в близкото село Феърфорд.

"В момента се евакуират няколко имота в района на Уелфорд след обявяването на сериозен инцидент. Това стана след ареста на няколко мъже по подозрение в нарушения на Закона за взривните вещества", съобщи полицията в Глостършър. Уелфорд се намира в близост до авиобазата.

Специализиран екип на британската армия за обезвреждане на взривни устройства проверява няколко превозни средства.

Говорител на американските военновъздушни сили заяви, че няма да коментира конкретните мерки за защита на базата, като допълни, че обстановката ще продължава да се следи внимателно.

По думите му американските военновъздушни сили постоянно оценяват различни фактори, за да определят какви мерки за защита на военните обекти и на служителите трябва да бъдат въведени или променени.

През юли Великобритания заяви, че въоръжените ѝ сили са готови да защитят страната при евентуално нападение. Изявлението последва предупреждение на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Великобритания да не позволява на американски бомбардировачи да излитат от "Феърфорд".

Британски министри са информирали и операторите на критична инфраструктура за заплахите, свързвани с Русия. Правителството изразява нарастващото безпокойство от възможни опити за саботаж и кибератаки, докато Москва отрича да извършва хибридни атаки срещу западни държави.