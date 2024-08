Какво става в Курск, армията на Украйна настъпва в Русия

У краинската армия е започнала амбициозна операция през държавната граница в руската област Курск.

Този път не става въпрос за малки, въоръжени от Киев части, от бунтуващи се руски граждани, както при многобройните нахлувания в Белгородска област, проведени през 2023 г. и началото на 2024 г.

По данни на базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната, украинската армия е пробила най-малко две от линиите на руската отбрана.

На 6 август руското министерство на отбраната съобщи, че е било отблъснато нахлуване на 300 украински войници. На следващия ден началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов обяви, че близо хиляда войници на украинската армия са атакували Курска област.

Путин наруши мълчанието си за Курска област

Това е едва ли е така, тъй като според военни анализатори, руската група войски в района разполага с военен персонал от около 75 хиляди души.

Украинската операция идва в бурен етап от войната, докато на стотици километри на юг украинците продължават отчаяната си защита срещу неспирни руски атаки в Донецка област.

Към момента информацията за ставащо идва изключително от руски източници. Пълното мълчание е обичайна практика на Киев при успешните украински офанзиви.

Засега има много малко информация, която може да бъде независимо проверена, за това кои населени места в руската Курска област са под контрола на украинските въоръжени сили, но е ясно, че сраженията там продължават.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерно си обръщение към нацията, че е разговарял с командващия армията генерал Александър Сирски и че „подробностите ще последват по-късно”.

„Всеки може да види, че украинската армия знае как да изненадва и знае как да постига резултати”, посочи Зеленски днес при представянето на ново приложение за дигитализация на въоръжените сили.

Президентският съветник Михайло Подоляк заяви пред украинската национална телевизия, цитиран от „Киев индипендънт”, че „всякакви операции в руските погранични региони ще са от ползва при бъдещи преговори с Русия”.

Извънредно положение в руската Курска област, САЩ искат разговор с Украйна

„Ще имат ли събитията в този или онзи руски пограничен регион психологическо въздействие върху руското общество? Без съмнение ще имат. Когато увеличим руските загуби... когато увеличим цената, която плащат за войната, като унищожена военна техника, загубена територия, загубени хора, това ще повлияе ли на начина, по който те възприемат войната си? Без съмнение”, каза Подоляк, но отказа да даде какъвто и да е коментар за ставащото в Курска област.

Днес той написа в социалната мрежа X, че „коренната причина за всякаква ескалация, обстрел, сражения, принудителни евакуации, съсипване на нормалния начин на живот, включително в собствените ѝ територии като Курска и Белгородска области, е единствено и само недвусмислената агресия на Русия”.

Военното разузнаване на Украйна и Генералният щаб на украинските въоръжени сили запазват пълно мълчание по темата.

Ясно е, че в руската Курска област е обявено извънредно положение и се водят боеве с участието на пехота, бронирана техника, артилерия и авиация. Освен това в съседната украинска Сумска област се провежда задължителна евакуация на около 6 хиляди души от пограничните селища.

Видимо разочарован, в кратко публично обръщение след спешна среща с висши служители по сигурността, руският президент Владимир Путин нарече украинската офанзива „мащабна провокация”.

Информацията за ставащото до голяма степен се изчерпва с кадри от дронове и анекдотични доклади, разпространявани предимно от руски военни канали в Телеграм. Управлявани от полунезависими коментатори, тези канали, макар и пламенно поддържащи войната на Русия, са известни с това, че публикуват информация, която нерядко се разминава с официалната линия на Кремъл.

Какво става с Украйна, нападна ли наистина Русия

Курска област е една от трите руски области, заедно с Белгородска и Брянска, граничещи с украинската територия под контрола на Киев.

Руските канали в Телеграм съобщават за окупация на руския град Суджа или поне за присъствието на украински сили в него.

Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват празните улици на града със значителни щети по сградите.

„На практика изгубихме Суджа. А това е важен организационен център”, посочва в Телеграм Юрий Подоляка, роден в Украйна проруски военен блогър. Той добавя, че украинските сили напредват на север към друг руски град - Лгов.

Част от руските канали в Телеграм коментират, че се водят сражения на юг и на северозапад от Суджа.

„Украинската армия превзе село Рубанщина и сега е най-малко на два километра северозападно от град Суджа в Курска област, това се потвърждава визуално от кадри от бойното поле”, пише Юлиан Рьопке, военният анализатор на германския вестник „Билд”.

През Суджа, където се намира голяма разпределителна станция на газопровода Уренгой-Помари-Ужгород, все още тече руски газ към Европа.

Руската национална гвардия обяви, че е засилила охраната на Курската атомна електроцентрала, която се намира на около шестдесет километра североизточно от Суджа.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили обяви, че са били убити стотици украински войници, всички атаки са отблъснати и са унищожени 54 украински бронирани машини, включително седем танка.

Няма как тази информация да бъде отхвърлена или потвърдена по независим път, но досега разпространите снимки и видеоклипове от района на сраженията по никакъв начин не потвърждават думите на Герасимов за десетки унищожени украински бронирани машини.

Днес говорителят на Белия дом Карин Жан-Пиер съобщи, че САЩ са поискали от Украйна да ги информира за ставащото в Курска област.

„Смятаме, че Украйна води легитимна отбранителна война срещу незаконна агресия и в рамките на законното си право на самозащита Украйна има право да атакува там, където смята за необходимо, на своя територия, но и на територията на врага”, коментира пък на пресконференция в Брюксел говорителят на Европейската комисия Петер Стано.

