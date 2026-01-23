Свят

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

23 януари 2026, 13:05
Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас
Източник: БТА

П реди тристранните преговори по въпросите на сигурността в Абу Даби говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че добре известната позиция на Москва е, че украинската армия трябва да напусне цялата територия на Донбас, но отказа да влезе в подробности относно преговорите, предаде Ройтерс.

"Донбас е руски": Кремъл не отстъпва от твърдата си позиция

"Добре известно е, че позицията на Русия е, че Украйна и украинските въоръжени сили трябва да напуснат територията на Донбас, те трябва да се оттеглят оттам. Това е много важно условие", заяви Песков.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Тристранни преговори Въпроси на сигурността Абу Даби Дмитрий Песков Позиция на Кремъл Донбас Украинска армия Изтегляне на войски Русия Украйна
Последвайте ни

По темата

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

Животът на Агата Кристи – по-странен от измислица

Животът на Агата Кристи – по-странен от измислица

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 15 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 14 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 16 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йорданова: Представяте ли си абсурда, в който българското правителство поставя цяла България

Йорданова: Представяте ли си абсурда, в който българското правителство поставя цяла България

България Преди 36 минути

Документът е подписан, но не е влязъл в сила, подчерта Йорданова

Орбан разкритикува Зеленски

Орбан разкритикува Зеленски

Свят Преди 46 минути

Това се случва на фона на предстоящите избори в Унгария

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

Любопитно Преди 1 час

Номинациите за „Оскар“ 2026 донесоха рекордните 16 отличия за „Грешници“, изненадващо отсъствие на „Злосторница: За добро“ и редица пренебрегнати, сред които Ариана Гранде, Адам Сандлър и Дуейн Джонсън

<p>Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред</p>

Радостин Василев: Следващата седмица не трябва да влиза въобще ИК в дневния ред

България Преди 1 час

Според Радостин Василев, ако се въведат тези броячки и скенери, ще стане пълен хаос в момента на изборите

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 1 час

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

TikTok вече има американска версия и се спаси от забрана

Технологии Преди 1 час

Продължителната сага за бъдещето на TikTok в САЩ намери решение чрез сделка, която включва участие на водещи американски компании и инвеститори и създаване на местна версия на приложението, която ще е с независима инфраструктура

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 1 час

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

България Преди 2 часа

След 9 години на „Дондуков“ 2, десетки политически битки и седем служебни кабинета, Румен Радев напуска президентския пост

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 2 часа

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 2 часа

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 2 часа

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 2 часа

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 2 часа

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

<p>От &bdquo;дясната ръка&ldquo; на Радев до върха на държавата: Първата жена президент на България - Илияна Йотова</p>

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

България Преди 2 часа

Кой е политическият стратег, който поема властта от Румен Радев?

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 2 часа

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 2 часа

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Edna.bg

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина й

Edna.bg

Третодивизионен клуб става сателит на Левски

Gong.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg