Р уският депутат Михаил Шеремет каза, че подкрепяното от Запада украинско нахлуване в Курска област е довело света по-близо до световна война, предаде РИА „Новости“, цитирана от Ройтерс.

Украински войски преминаха границата в руската Курска област на 6 август. Оттогава те постигнаха значителни успехи в настъплението си и принудиха Москва да евакуира повече от 200 хил. мирни граждани.

„Като се има предвид наличието на западно оборудване, употребата на западни боеприпаси и ракети при нападения срещу гражданска инфраструктура и неоспоримите доказателства за участието на чужденци в атаката на руска територия, човек може да стигне до заключението, че светът е на ръба на Трета световна война“, каза Шеремет, цитиран от РИА.

Украински военен управител в Курска област, това са целите на Киев

Шеремет е член на комисията по отбрана в руския парламент. Той повтори позицията на руския президент Владимир Путин, който казва, че страните членки на НАТО са дали зелена светлина на плановете за украинско нахлуване в Курска облст. САЩ отричат подобни действия, уточнява Ройтерс.

В интервю за в. „Известия“ президентският помощник Николай Патрушев също обвини Запада, че стои зад нападението. Според него НАТО и западни разузнавателни служби са участвали в планирането на украинската операция в Курска област. Патрушев не представи доказателства, отбелязва Ройтерс.

US Lying About Involvement in Kursk Attack – Putin Aide



Western intelligence services helped Ukraine in planning the raid, according to Nikolai Patrushev. Kiev would never have dared to stage a large-scale incursion into Russian territory without Washington’s approval and NATO… pic.twitter.com/gIX4WCkFCM