BILD: Путин започна операция "Отмъщение" в Курска област

Р уската армия започна операция "Отмъщение" в Курска област, предава " Билд ".

Руските военни започнаха широкомащабна кампания за връщане на окупираната от Украйна територия в Западна Русия. Използват сухопътни сили, самолети, хеликоптери и дронове.

Това се случва дни след като руският президент Владимир Путин обеща "достоен отговор" на украинската инвазия на територията на Русия.

Руските военни кореспонденти започнаха да разпространяват видеоклипове и снимки, показващи унищожена украинска военна техника и убити войници от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), посочва "Фокус".

Украински военен управител в Курска област, това са целите на Киев

Според военния експерт на "Билд" Юлиан Рьопке, Украйна използва 200-300 военни превозни средства и няколко хиляди войници в района на Курск. Руските сили са успели да обезвредят 30-40 украински превозни машини, което е около 10% от влязлата в Русия украинска военна техника.

"Отмъщение" все още не е донесла на Русия значителен успех.

През последните няколко дни украинските войски допълнително разшириха присъствието си в Курска област, като от 14 август насам са превзели поне четири населени места.

Рьопке добавя, че Русия продължава да придвижва подкрепления към Курск, като вкарва войници дори от отдалечени региони като Калининград, Мурманск и Грозни.

Какво става в Курск, ожесточени сражения, украинците се насочват към Коренево

Русия разполага "по-голяма сила" в Курск след първоначалния "безпорядък и дезорганизация", съобщава и Министерството на отбраната на Обединеното кралство, цитирано от "Скай нюз".

В последната си сводка британското военно разузнаване посочва, че украинските войски са проникнали в руския граничен регион "на дълбочина, варираща между 10-25 км по фронт с дължина приблизително 40 км".

В началото, разположение в по границата отбранителни линии на Русия и граничари "не са били подготвени" за атаката.

"След първоначалния безпорядък и дезорганизация Русия разположи по-голяма сила в региона, включително от други места по протежение на линията на контакт", посочва британското Министерство на отбраната.

"Руснаците също започнаха да изграждат допълнителни отбранителни позиции, за да спрат украинския напредък", допълва британското Министерство на отбраната.

Украинската армия е разрушила мост над река Сейм в Курска област на Русия, съобщи ТАСС. Реката отделя контролирани от Украйна територии от тези под руска власт.

В момента тече масова евакуация в руския град Глушковo, където живеят около 20 000 души, която може да бъде затруднена от разрушаването на моста.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JgR5kqH67L #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NXSNDd7ZI7