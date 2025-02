Гутериш: Кризата в Конго може да погълне целия регион

Г енералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че боевете в Демократична република Конго (ДРК) между бунтовниците и правителството може да обхванат целия регион, предаде ДПА.

В края на миналия месец групировката M23 атакува град Гома в провинция Северно Киву и в крайна сметка го превзе след дни на битки срещу военните.

Бунтовниците, които според експертите се подкрепят от съседна Руанда, са активни в източната част на ДР Конго от години и вече са поели контрол над големи части от богатата на ресурси провинция Северно Киву.

