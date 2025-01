Криза в ДР Конго: Хиляди бягат от насилието

Б унтовници от движението M23 съобщават, че са поели контрол над град Гома в източната част на Демократична република Конго.

Жители споделят видеоклипове, показващи бунтовници от M23, патрулиращи по главните улици на Гома след светкавично настъпление срещу конгоанската армия в неделя, което принуди десетки хиляди хора да избягат от съседните райони.

След часове на стрелба и експлозии по улиците на Гома – град с население над милион души – ситуацията сега е спокойна, според съобщения в местните медии.

#DRCongo 🇨🇩: apocalyptic scenes in #Goma as hundreds of thousands of people are forced to flee, desperate to escape from the advancing #M23 and Rwandan forces.



Many of the people have been on the run for over 30 years at this point. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ